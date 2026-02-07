高雄鳳山民宅暗夜火警 1人死亡

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山區保泰路1棟3樓鐵皮加蓋透天厝今天凌晨發生火警，現場火勢很大，2、3樓全面燃燒，屋主顏姓孫子逃生不及，不幸燒成焦屍，詳細起火原因調查中。

鳳山區保泰路1棟3樓鐵皮加蓋透天厝今天凌晨0時22分發生火警，消防局接獲民眾通報後，出動23車61人前往搶救。

由於現場火勢很大，2、3樓不斷竄出火煙，火勢不斷往上延燒，造成2、3樓全面燃燒，消防人員佈水線搶救。

消防局長王志平也抵達現場指揮救災，火勢於凌晨0時51分控制，1時10分撲滅火勢。

廣告 廣告

顏姓屋主4代同堂，透天厝住有7人，火警發生時，有2人外出不在家，屋主等4人分住1、2樓，自行下樓逃出。

顏姓孫子(35歲)獨自住在鐵皮加蓋3樓，火警發生時，因逃生不及，消防人員於火勢撲滅後，在3樓房間地上發現他不幸燒成焦屍，已經明顯死亡。

據了解，起火點在2樓房間，顏家領有住警器卻未安裝，消防局後續將要求安裝，起火原因目前調查中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雄警查獲「象棋肉龜」賭場 「老人團」最高齡78歲、賭資逾百萬

撿走家扶小姊弟禮券花用被炎上 南警：3人已到案說明

鍾文智一走了之司法警界餘波盪漾！2法官下馬被懲 4警送辦2收押2交保

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

