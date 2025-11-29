南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導

高雄鳳山一處民宅，29日清晨傳出火警，屋內86歲的老婦人趕緊逃生，不過外籍女看護一度受困，逃到2樓陽台窗戶呼救，消防人員立刻破門救人，女看護被救出時，有輕微嗆傷，嚇得不停哭泣，還好人送醫後沒有大礙。

高雄鳳山民宅清晨火警! 86歲婦逃生 外籍看護受困獲救

民宅竄出濃煙，屋內住著一名老婦人和外籍女看護，消防人員趕緊搶救。（圖／民視新聞）

民宅冒出火光，一樓已經被大火吞沒，竄出濃煙，消防人員破壞門窗，佈水線灌救。現場不時有爆裂聲，附近住戶嚇得跑出來查看。附近鄰居：「有聽到裡面砰，不知道是玻璃破掉還是什麼。」「很多煙，全部都是黑的，我出來看到鄰居拿滅火器，滅火器沒用啊。」高雄鳳山文龍東路一處民宅，清晨6點多傳出火警，一樓客廳火勢猛烈，屋內住著86歲的老婦人和一名外籍女看護，消防人員趕緊衝到後巷，要從後門救人。老婦人從後門自行逃出，但外籍看護不見人影，消防人員趕緊進屋，在濃煙中搜尋，好不容易將受困二樓的女看護救出。

外籍女看護吸入濃煙，被救出時，驚魂未定，全身發抖哭泣。（圖／民視新聞）

附近鄰居：「因為後面窄窄的，要扶婦人出來，到半路外勞開後面窗戶在喊救命。」外籍女看護吸入濃煙，被救出時，驚魂未定，全身發抖哭泣，老婦人也受驚嚇，鄰居趕緊幫忙安撫，兩人隨後都被送往醫院。高市消防第三大隊副大隊長林奕傑：「總共有兩位送醫，起火原因應該在一樓客廳的神明桌附近。」火勢半個多小時撲滅，還好屋內兩人沒有大礙，詳細起火原因還有待釐清。

