高雄鳳山車禍波及待轉區 3騎士擦傷送醫

車來車往的路口，灰色休旅車左轉行駛，和直行而來的白色小客車迎面相撞，白車滑行卡在騎樓，差一點就要衝進店內。

白車駕駛楊先生說：「過紅綠燈快要到一半的時候，我才看到一台車子從旁邊，從左轉車子那邊出來，我就馬上踩煞車，但他還是繼續前進。」

車禍發生在3日中午12時多，高雄鳳山區澄清路中山西路上，兩車相撞後還波及待轉區內停等紅燈的三位機車騎士，來不及反應、擦挫傷送醫治療，所幸沒有大礙，5人酒測值均為0。

灰車駕駛張先生表示，「對向也有待轉車，我看沒有車我就慢慢轉過來，就『碰』一聲，車子被撞到了。」

高雄鳳山分局忠孝所副所長吳建成說明，「初步肇事原因研判，為張男轉彎時未禮讓直行車，楊男未注意車前狀況。」

同一個路口，去（2025）年12月中旬也有一起左轉車和直行車碰撞車禍，當時波及待轉區4部機車，共造成6人受傷，由於澄清路正在進行捷運黃線工程施工，路幅縮減，警方呼籲，行經路口轉彎，遵守號誌、切勿搶快，也要留意車前狀況，確保行車安全。

