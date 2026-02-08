高雄鳳山透天厝凌晨竄奪命惡火 一人受困火場燒成焦屍

高雄鳳山保泰路今（8）日凌晨發生死亡火警。讀者提供



高雄市鳳山區保泰路今日（2/8）凌晨0時許發生一起死亡火警，一棟3層樓透天厝凌晨竄出火苗，火勢猛烈不斷向上延燒，警消獲報後派出大批消防人車前往灌救，雖然不到20分鐘就撲滅火勢，不過逐層清查時，在3樓發現顏姓屋主的孫子已燒成焦屍，詳細起火原因仍待警消進一步調查。

該起火警發生於今日凌晨0時51分，位於高雄市鳳山區保泰路一棟三層樓透天厝二樓先起火燃燒，接著烈焰迅速向上延燒，同時冒出大量濃煙，警消獲報後出動23車61人馳援，並部署水線灌救，於1時10分順利撲滅火勢。不幸的是入內搜救時，消防人員於三樓房間尋獲顏姓屋主的孫子，已經燒成焦屍。

據了解，該棟透天厝是顏姓屋主一家四代的住處，共有7人同住於此，火警發生時有2人不在家、住在一、二樓的屋主等4人自行逃出，不過獨居於三樓的孫子因逃生不及，不幸葬身火窟。

目前初步研判起火位置是從二樓向上延燒，並燃燒家具等可燃物，詳細起火原因仍有待火調人員進一步釐清。

