高雄鳳山銀樓的五十年堅持 始於一張訂單 成就一輩子信任
地方中心/綜合報導
在地高雄珠寶銀樓 見證鳳山家庭的世代時光
在挑選婚戒與黃金飾品時，許多人最在意的，往往不是價格，而是能否遇見一間願意傾聽、細心說明、讓人安心託付的珠寶銀樓。
位於高雄鳳山的佳利山珠寶銀樓，創立於民國62年，是在地經營超過半世紀的高雄老字號珠寶專賣店。多年來，從婚嫁金飾、節慶贈禮，到人生重要時刻的紀念珠寶，這間高雄鳳山珠寶店始終陪伴著不同世代的鳳山家庭，成為不少人心中熟悉而信賴的鳳山珠寶訂製推薦。
承襲父輩精神 高雄銀樓推薦品牌的經營哲學
現任第二代經營者接手經營至今已超過二十三年，他自幼便在店裡長大，看著父親與每位顧客親切寒暄、細心介紹飾品，也從中學會了什麼是信任的累積。他始終記得父親常說的一句話：「一張訂單，一輩子的服務。」這句話，不只是記憶，更成了這間鳳山區金飾店延續至今的核心價值。
在他眼中，經營珠寶銀樓不只是販售飾品，更是守住一份對客人的承諾。與許多大型百貨專櫃相比，這家高雄銀樓推薦的老店少了制式流程，多了份溫度。無論是初次購買還是多年回訪的老客戶，他們都能感受到來自店家的真誠與專業。這裡提供的不只是珠寶，更是一種安心感，讓顧客願意放心地，把人生中最重要的時刻，交付於此。
擁有 GIA 證照的高雄珠寶鑑定師 專業守護每件作品
在專業面向上，現任負責人同時具備國際 GIA 寶石學家與珠寶鑑定師資格，能以專業角度為顧客說明珠寶特性、鑑別真偽與價值。無論是鑽石戒指、鉑金飾品，或是黃金與各式珠寶，皆能提供清楚且理性的建議，協助顧客做出適合自身需求的選擇。
這樣的專業性，讓佳利山珠寶銀樓在高雄珠寶銀樓中格外受到信賴。不論是首次選購對戒的新人、尋求婚戒訂製與客製婚戒的情侶，或是想為長輩挑選一款具紀念意義的手鍊與項鍊，皆能在店內找到專屬選擇。近年品牌也積極發展客製化設計與手工打版流程的訂製服務，提升商品多樣性，成功吸引越來越多注重個人風格的年輕族群。
從台北匯款150萬的客人 看見品牌信任力
談到經營過程中印象深刻的經驗，負責人分享了一段令人印象深刻的經歷：「有位來自北部的客人，僅透過兩天的電話溝通，便直接匯款150萬元，訂製一枚粉紅鑽戒。」對他而言，這筆交易遠不只是營業數字，更代表著顧客對品牌專業與誠信的深度信任，即使身在不同城市，仍願意將人生大事交託於此。
佳利山珠寶銀樓近年吸引越來越多外縣市顧客專程前來，不僅為了鑽石婚戒、節慶金飾，更包含客製婚戒、鉑金對戒等高單價訂製項目。不論是出現在鳳山對戒購買推薦名單，或是被視為高雄節慶金飾挑選的安心去處，這家老字號珠寶店始終以「信任」為核心價值。
走過五十多年的歲月，佳利山珠寶銀樓仍持續深耕高雄鳳山，在穩健經營中，慢慢將這份被信任的價值，延續到更多人生重要時刻。
消費者選擇《佳利山珠寶銀樓》前常見的疑問與服務資訊整理
Q1｜外縣市顧客如何透過《佳利山珠寶銀樓》遠端訂製婚戒？
《佳利山珠寶銀樓》已成功服務多位遠距顧客，特別是來自北部或中南部其他縣市的客人。可透過電話、LINE 或 Facebook 與門市聯繫，提供預算與款式偏好後，由專人協助挑選結婚鑽戒、對戒等款式，確認後再匯款訂製。我們亦提供保險宅配與運送追蹤，讓遠端訂製過程安全無虞。
Q2｜初次來店是否需要預約？現場服務流程有哪些？
不需預約也可直接來店。門市人員會協助說明商品類別（如 GIA 鑽石項鍊、鉑金戒指、節慶金飾等），針對婚戒、贈禮、保值投資等需求給予建議與試戴。服務以尊重與專業為原則，無銷售壓力，讓顧客安心諮詢與比較。
Q3｜《佳利山珠寶銀樓》是否屬於高雄銀樓推薦中的老字號？
是的，品牌自民國62年創立至今，已有逾50年歷史，是高雄鳳山珠寶店中具代表性的老字號之一。以誠信經營、專業服務與代代傳承聞名，是許多家庭從長輩到新世代都會信賴的銀樓推薦品牌。
Q4｜提供哪些黃金與珠寶相關商品與服務？
《佳利山珠寶銀樓》商品包含黃金項鍊、GIA鑽石戒指、鉑金對戒、手工飾品、翡翠、有色寶石、節慶金飾等。服務面則包括結婚鑽戒訂製、客製婚戒等，滿足從婚禮到保值的多種需求。
佳利山珠寶銀樓
地址：高雄市鳳山區五甲二路549號
電話：07-841-5739
官方FB：https://rink.cc/uwba9
官方IG：https://rink.cc/jcavk
官方TikTok：https://rink.cc/bhztc
Google 地圖：https://rink.cc/btsk5
營業時間：每日09:00–21:30（無公休日）
最近大眾運輸：公車站「五甲市場」步行1分鐘
（最新資訊請以商家公告為準）
