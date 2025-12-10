高雄鳳山靜思堂場域改造 舊物再生形塑永續新風貌

環境部資源循環署與台灣設計研究院共同舉辦「循環設計導入產品與場域成果發表記者會」。

環境部資源循環署與台灣設計研究院(TDRI)共同舉辦「循環設計導入產品與場域成果發表會」，慈濟基金會位於高雄市的鳳山靜思堂以「綠色設計示範場域」身份亮相，成為本年度唯一由宗教團體主導的循環場域改造據點。透過設計導入、舊物再造與社區參與，慈濟不僅展現環保實踐力，更以人文關懷深化永續生活的社會影響力。

「慈濟場域改造：從靜思堂出發，讓舊物重生！」由TDRI攜手Atelier AGI、我救廢設計及Story Wear，以鳳山靜思堂為改造場域，整合規劃「鳳山工坊-丹寧織研所」，共同打造南台灣循環設計示範場域。場域改造以「設計導入二手場域／舊物改造產品」為核心，回收廢棄木材、丹寧布、室內裝修材料等資源，製作成模組化家具、展示架、圍裙、飾品等再生產品，並設置手作教室與家電維修服務，讓民眾在生活中實踐環保理念。

「慈濟場域不僅是資源再生的實驗基地，更是青年參與永續行動的社會平台。」慈濟基金會表示，透過設計導入，場域形象煥然一新，吸引年輕世代投入二手再造服務，從回收、解構、設計到製作，完整體驗循環設計的價值鏈。慈濟也藉此深化「環保即修行」理念，讓永續不只是口號，而是日常生活的實踐。

「循環設計成果亮眼，慈濟場域成為焦點。」本年度共有17家企業與團體參與循環設計導入計畫，開發6件示範產品，包括永續雨傘、再生鋁桌椅、循環文具、巧食袋、模組式照明燈及廢棄船具家具等。慈濟鳳山靜思堂則以場域改造成果成為現場焦點，展示丹寧再生工藝、木作模組設計與社區參與成果，獲得與會者高度肯定。

「政策推動與社會實踐並進，慈濟持續擴大影響力。」資源循環署賴瑩瑩署長表示，循環設計不僅提升產品可維修性與回收性，更讓民眾以合理價格取得耐用商品，真正落實循環經濟。未來將配合《資源循環推動法》草案，納入政府優先採購規範，擴大循環產品市場。

環境部表示，活動現場展示本年度循環設計導入產品與場域示範成果，以設計提升我國產品使用再生材料或可全回收循環，也是我國響應永續發展目標(SDGs)推動循環經濟與減少廢棄物產生的實務成果。

循環署指出，將持續推動責任生產與消費，期促進產業投入產品循環設計及參與設置更多二手維修服務場域，共同提升資源使用效率及讓產品升級再生二次循環，減少廢棄物與營造循環永續社會。慈濟也將持續以全臺各據點，推動更多場域改造與社區教育，擴大永續生活體驗，共構友善社會。

撰文／顏福江；攝影／林有政、慈濟基金會