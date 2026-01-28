高雄鳳山驚悚車禍！2重機騎士擦撞聯結車釀1死1傷

高雄市鳳山區南華一路（近保南一路口）發生一起嚴重的交通死亡車禍，事故涉及兩輛普通重型機車和一輛營業大貨車。根據警方的初步調查，事故發生在28日下午3時30分，當時兩輛重型機車沿南華一路外側車道行駛，與一輛並行的大貨車發生碰撞。事故造成一名重型機車騎士當場死亡，另一名騎士則受輕傷。

根據警方初步調查，當時1車（男性，身分待查，車主為高姓男子）與2車林姓騎士（96年次）均沿南華一路外側車道由西向東行駛。3車許姓男子（63年次）駕駛的大貨車則行駛於內側車道。行駛過程中，1車與2車因不明原因發生擦撞，導致1車騎士倒地後，不幸遭左側併行的大貨車後輪輾過。

廣告 廣告

警方表示，事故的具體原因尚待進一步調查，並呼籲駕駛人務必保持安全距離，避免因變換車道或並行行駛引發意外。警方也指出，大型車輛的盲區較多，用路人應該盡量遠離大型車輛，以確保自身安全。

延伸閱讀

南橫公路汽、機車對撞 騎士命危送醫不治

宜蘭空拍機投毒案！張美阿嬤農場爆氣痛罵兒子「巨嬰」

「阿志頭」男勒索景美夜市攤商 3嫌遭起訴求刑1年