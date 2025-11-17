高雄鹹酥雞嘉年華兩天吸引12萬人潮 商圈業績飆五成

高雄鹹酥雞的魅力再度炸裂！高雄市政府觀光局主辦的「2025高雄鹹酥雞嘉年華」於 15、16 日在大遠百追夢廣場盛大登場，兩天湧入超過 12 萬名饕客，現場香氣四溢、人潮爆滿，帶動攤商、百貨及周邊商圈業績大幅成長，最高達五成，捷運運量也同步提升，熱度創下歷屆新高。最終由「統香鹹酥雞（嘉義總店）」在專業評審與民眾票選中脫穎而出，奪下最佳人氣王。

↑圖說：「2025 高雄鹹酥雞嘉年華」魅力大爆發，2天活動吸引逾12萬名民眾到場大快朵頤，熱鬧盛況再創新高。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳指出，鹹酥雞嘉年華已成為全台最具代表性的庶民美食活動，今年更吸引大量韓國、港澳、馬來西亞、日本及歐美旅客慕名而來，顯示高雄在地美食的國際吸引力持續攀升。活動期間，大遠百整體業績較去年同期成長四至五成，來客數更激增八成，效益延伸至鄰近商圈，帶動人潮與營收同步攀升，店家普遍直呼「有感」。

↑圖說：觀光局長高閔琳頒發本年度「最佳人氣獎-統香鹹酥雞嘉義總店」及「最佳口味獎」、「炸工超群獎」、「特色風味獎」、「獨特創新獎」等獎項。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

今年評審陣容堅強，由會展產業、飯店餐飲界及學界專家共同組成評審團。評審長楊志中表示，今年參賽店家水準明顯提升，不論是調味層次、油溫掌控、炸工技巧都相當亮眼，讓評審團從賣相、風味、熱度到食材新鮮度各項環節都反覆討論。最終選出「最佳口味獎」、「炸工超群獎」、「特色風味獎」、「獨特創新獎」等獎項，而象徵最高人氣的「最佳人氣獎」則由「統香鹹酥雞—嘉義總店」奪下。

↑圖說：旅法名廚阿辰師也帶家人前來品嘗台灣庶民美食。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

今年活動也吸引大量國際自媒體關注，日本大阪知名台日 YouTuber「ABlin」特別南下拍攝，稱讚台灣鹹酥雞的炸工細緻、風味多層次，直言與日本天婦羅文化有異曲同工之妙。旅法名廚網紅「阿辰師」更連續兩天到場品嚐，對攤商創意大表欣賞，認為高雄餐飲市場充滿活力與潛力。

攤商方面，北部名店「金生炸雞排」首次參加就創下驚人排隊潮，業績翻倍，並表態將積極評估在高雄展店。新興品牌「炸記」更分享活動期間迎來韓國天團 BP 成員驚喜現身，讓現場沸騰。許多攤商即使比平日多準備十倍食材，仍在兩天內全數售罄，印證高雄美食活動驚人的吸客力。

↑圖說：「2025 高雄鹹酥雞嘉年華」吸引許多國外遊客共同參與。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局表示，隨著冬季旅遊旺季到來，高雄接下來還有「高雄咖啡節」、「野趣東高雄–杉林場」、「高雄聖誕生活節」以及壓軸的「高雄夢時代跨年晚會」等活動輪番登場，邀請民眾把握最佳季節走訪高雄，感受城市的活力與溫度。

