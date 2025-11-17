高雄鹹酥雞嘉年華兩日吸客逾12萬人次 「統香鹹酥雞」勇奪最佳人氣王
高市觀光局主辦的「二○二五高雄鹹酥雞嘉年華」魅力席捲海內外，十五、十六日連續兩天在大遠百追夢廣場熱鬧開炸，誘人香氣與炸物美食，吸引逾十二萬名民眾到場大快朵頤，參展店家及周邊商圈百貨業績成長五成，更直接帶動捷運運量，熱鬧盛況再創新高！除台灣民眾外，更有許多來自韓國、港澳、馬來西亞、日本、歐美地區的民眾也前來朝聖，顯示高雄鹹酥雞的美味跨國界、魅力無法擋。本屆鹹酥雞嘉年華最後也由專業評審團及全民票選出最佳人氣王-高雄女兒「統香鹹酥雞（嘉義總店）」及其他獎項，讓民眾吃得滿意、攤商百貨賺得開心，開心歡度愉快的美食週末。(見圖)
觀光局今(十七)日說明，今年鹹酥雞嘉年華吸引許多國際目光，其中日本大阪知名台日夫妻檔YouTuber「ABlin」Alim及Balin特地來台拍攝，用生動視角分享高雄美食亮點，其中日本土耳其混血的Alim提到，台灣鹹酥雞的炸功講究、調味細緻，與日式炸物天婦羅、大阪串燒文化有異曲同工之妙，讓他們對高雄美食多元又具層次的風味印象深刻，也成為向海外粉絲推薦高雄的重要契機；而知名網紅旅法廚師「阿辰師」，在首日公開活動後，隔日更再次攜家帶眷前來嚐鮮，不僅對許多家知名炸物餐點的創意表現讚譽有加，更表示從中獲得許多靈感，更對高雄餐飲市場發展十分肯定。
首度參與活動的北部名店「金生炸雞排」，活動首日自中午十二時開始便大排長龍，業績翻數倍，因此更確立其在高雄展店的決心；新興炸物品牌「炸記」負責人Eiddy分享，今年的餐點更吸引韓國天團BP驚喜現身光顧，展現高雄美食跨越國界的魅力。這次活動許多來自高雄與全台各縣市的知名攤商均指出，已比平日多準備十倍的食材貨量，仍不足以應付蜂擁而至的人潮，短短兩天全數售罄，甚至提早完售，銷售再創高峰。
觀光局高閔琳局長表示，高雄鹹酥雞嘉年華已成為全台最受期待的美食品牌活動，今年吸引來自韓國、港澳、馬來西亞、日本及歐美等海外旅客專程來訪，證明高雄在地庶民美食的國際吸引力持續攀升；這次活動場地高雄大遠百公司於活動期間全館業績較去年同期提升約四到五成，來客數增加八成以上，效益更外溢至周邊商圈，人潮與營業額均同步成長五成；商圈店家對於活動帶來的商機和效益非常有感，亦表達高度正面肯定。此外，活動每年均邀請專業評審團進行評分，今年陣容包括「高雄市會展產業發展協會」榮譽理事長楊志中、「雲朗觀光集團」西餐行政主廚王輔立、「崑山科技大學餐飲管理與廚藝系」林文麒副教授、「正修科技大學餐飲管理系」黃啟順助理教授及「資深美食記者」顏怡今，以專業及敏銳味覺選出年度亮點店家，期望讓更多海內外旅客透過美食感受高雄的熱情與魅力。
評審長楊志中說，今年參賽店家火力全開、端出最強招牌餐點吸引評審目光，今年作品不僅在調味層次表現亮眼，許多攤家更在炸工細節如火候、油溫控制等展現高度專業，讓整體競爭強度明顯提升；評審團從賣相、調味、炸物熱度與食材新鮮度等面向多次討論後，選出「最佳口味獎」、「炸工超群獎」、「特色風味獎」、「獨特創新獎」等殊榮，同時，活動現場也由數千名民眾投下寶貴一票的「最佳人氣獎」，最終由「統香鹹酥雞-嘉義總店」奪下。
觀光局強調，年底前還有多場海內外偶像明星演唱會，而冬季正是走訪高雄的最佳時節，本週末十一月廿二、廿三日將在凹仔底公園登場「高雄咖啡節」，十二月更接力推出「野趣東高雄-杉林場」、「高雄聖誕生活節」及卡司堅強的「高雄夢時代跨年晚會」等，誠摯邀請海內外遊客與市民朋友歲末年終一起感受高雄的城市魅力與滿滿活力！
更多高雄觀光活動資訊請上「高雄旅遊網」（https://khh.travel）、FB粉專及IG查詢。
