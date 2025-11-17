高雄鹹酥雞嘉年華吸逾12萬人 帶動商圈業績成長

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）高雄市觀光局主辦的「2025高雄鹹酥雞嘉年華」，15、16日在大遠百追夢廣場舉行，吸引逾12萬名民眾到場，也帶來經濟效益，帶動周邊商圈、百貨業績成長約5成。

觀光局今天公布統計數據，「2025高雄鹹酥雞嘉年華」吸引逾12萬名民眾到場，除台灣民眾外，還有許多來自韓國、港澳、馬來西亞、日本等地民眾也來朝聖。

觀光局表示，此次活動場地的高雄大遠百公司於活動期間全館業績，較去年同期提升約4到5成，來客數增加8成以上；而周邊商圈人潮與營業額均同步成長5成。商圈店家對於活動帶來的商機效益表達高度肯定。

觀光局長高閔琳表示，高雄鹹酥雞嘉年華已成為全台最受期待的美食品牌活動，這屆鹹酥雞嘉年華最後也由專業評審團及全民票選出最佳人氣王「統香鹹酥雞（嘉義總店）」及其他獎項。

評審長楊志中指出，今年作品不僅在調味層次表現亮眼，許多攤家更在炸工細節如火候、油溫控制等展現高度專業，讓整體競爭強度明顯提升。

許多參加活動的攤商表示，已比平日多準備10倍的食材貨量，仍不足以應付蜂擁而至的人潮，短短2天全數售罄，甚至提早完售。

觀光局表示，高雄年底前還有多場海內外偶像明星演唱會，11月22、23日將在凹仔底公園登場「高雄咖啡節」，12月推出「野趣東高雄–杉林場」、「高雄聖誕生活節」及「高雄夢時代跨年晚會」等，邀民眾同歡。（編輯：李淑華）1141117