高雄鹹酥雞嘉年華爆棚！BP追星特餐大排長龍 安芝儇餵食陳其邁

韓籍啦啦隊女神安芝儇(中)餵陳其邁(左四)吃炸雞，掀起活動高潮。(記者葛祐豪攝)

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2025高雄鹹酥雞嘉年華」今天(15日)下午3點起一連兩天在高雄大遠百廣場登場，集結65攤人氣炸物名店、手搖飲品等，曾被韓國女團BLACKPINK成員LISA分享過的「炸記」也推出「追星特餐」，吸引民眾大排長龍，觀光局估計首日湧入5、6萬人次。

高雄市觀光局主辦的「高雄鹹酥雞嘉年華」今天登場，現場香氣四溢，吸引大批饕客聞香而來。高雄市長陳其邁及4位角逐黨內市長初選的立委，偕同旅法名廚阿辰師、台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇共同揭幕，阿辰師教大家用大崗山蜂蜜、無鹽奶油及芥末籽，調製法式奶油蜂蜜芥末籽醬，淋上現炸鹹酥雞，象徵台法風味創意交融，陳其邁與安芝儇更當場互餵鹹酥雞，引起台下民眾鼓譟。

陳其邁說，高雄鹹酥雞嘉年華今年邁入第5屆，這是市府辦的活動中，票選的第一名，每年都吸引數萬名海內外旅客；不過他也提醒饕客，高雄是六都最胖城市，大家吃鹹酥雞要節制一下。

現場攤位最熱門的是「炸記」，排隊人潮數十公尺，負責人Eiddy說，去年首次參與鹹酥雞嘉年華後，發現港式炸物在高雄深具市場吸引力，因此籌備開設新店，規劃港式炸物美食，今年店面開張不久，就吸引BLACKPINK團隊光顧，甚至獲成員Lisa限動分享，令人驚喜又榮幸。今年再次受邀參與活動，特別帶來BP特餐與民眾分享，第一天就準備2、3千份。

來自台南的黃小姐說，久聞高雄鹹酥雞嘉年華盛名，今年排除萬難南下朝聖。面對眾多誘人攤位，讓人每攤都想品嘗。

「2025高雄鹹酥雞嘉年華」兩天活動，每天從下午3點到9點；今年同步舉辦「鹹酥雞美食大賞」，由專業廚師、餐飲系教授及美食記者組成評審團評分，將於明天公布各類獎項得主及全民票選的「最佳人氣王」。

被韓國女團BLACKPINK成員LISA分享過的「炸記」成為熱門攤位。(記者葛祐豪攝)

「炸記」攤位前大排長龍。(記者葛祐豪攝)

五星級圓山飯店也來設攤。(記者葛祐豪攝)

高雄鹹酥雞嘉年華」人潮爆棚，估計首日湧入5、6萬人次。(記者葛祐豪攝)

