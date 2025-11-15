高雄鹹酥雞嘉年華 LISA愛店推追星特餐

高雄鹹酥雞嘉年華在週末（15、16日）盛大登場，有人氣炸物名店、手搖飲品與特色餐車共65攤，一連兩天的活動要讓大家吃飽喝足，還特別邀請韓國天團BLACKPINK LISA最愛的名店推出追星特餐。現場人潮擠爆，高雄市長陳其邁和韓國啦啦隊女神安芝儇也一起到場同樂，品嘗美食。

陳其邁化身一日店長 韓國啦啦隊女神同樂

陳其邁今天化身一日店長，開賣韓國天團BLACKPINK團員LISA愛吃的迷你西多士，現場啦啦隊女神安芝儇大口咬下，對這好滋味讚不絕口。

廣告 廣告

陳其邁化身一日店長，安芝儇品嘗迷你西多士。圖／台視新聞

高雄鹹酥雞嘉年華這次強勢回歸，陳其邁也逗趣說，「市長下令，今天大家就任性一次，怎麼吃、怎麼喝都隨便，高興就好！」

鹹酥雞創意吃法大比拚 手搖應援超滿足

現場業者鹹酥雞創意吃法大比拚，有自製特調泰式醬香雞，還有星級飯店推出松露沙拉唐揚雞、椒麻辣子跳跳雞。

飯店主廚葉承樺說，因為這些口味在一般的鹹酥雞比較少看到，因此想把飯店的料理帶來這邊，提供給大家享用。

業者推出特色鹹酥雞。圖／台視新聞

高雄市政府觀光局局長高閔琳表示，今年最重要的是「手搖應援」，所以在現場也有非常多珍珠奶茶、調酒、啤酒、汽水等。

不過為了降低民眾的罪惡感，主辦單位相當貼心，還規劃了腳踏車運動區，騎乘5分鐘以上就可以參加抽獎，讓大家有得吃有得玩，還有好禮可以帶回家。

※請注意：飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

（高雄市政府觀光局廣告）

更多台視新聞網報導

快關窗！台南安定工廠大火濃煙狂竄 南市7區、高市20區空品提醒

鳳凰颱風逐漸減弱中 南高屏宣布11/13正常上班課

鳳凰颱風緊逼恐致災！ 高雄、台南明11/12停班課