高雄鹽埕飄香73年的端午記憶！「孫家肉粽」三代守住南部粽老味道

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在鹽埕飄香73年的孫家肉粽，不僅賣傳統糯米粽，創意口味「綠豆粽」也很受老饕歡迎。

鹽埕的老肉粽攤百家爭鳴，鹽埕埔大溝頂的肉粽攤「孫家肉粽」已飄香數十年。孫家肉粽三代傳承，陪伴高雄在地人度過一個又一個端午節。

孫家肉粽創立於1953年，第一代名叫孫黃金華，孫家肉粽的故事，要先從大溝頂開始說起。大溝頂早年原是鹽埕區的一條大排水溝，戰後隨著人口湧入，溝渠兩旁聚集許多流動攤販做起生意。，形成熱鬧市集。當時市議員向市府提議將水溝加蓋，並在上方興建商店街出租給攤商經營，孫黃金華與先生就在這賣起了肉粽，老客人口中的「大溝頂肉粽」就是他們家。

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「孫家肉粽」位於鹽埕第一公有零售市場周邊巷弄裡。

「菜粽」是孫家阿公的獨門手藝，長糯米與台灣花生依黃金比例調配，再淋上甜鹹醬油與花生粉。（50元／個）

孫家肉粽只賣「肉粽」與「菜粽」兩種。招牌肉粽除了後腿肉，還多了一味肉燥，再包入蛋黃、栗子、香菇，不敢吃肥肉的人也完全能接受。第二代孫睿瑩延續祖傳口味；第三代李吉祥則想辦法幫老店「化妝」，換上新招牌、加入新口味上網路行銷，招攬年輕世代也來呷肉粽。

孫家肉粽第二代孫睿瑩，從小就跟著母親學習包粽手藝，延續家族數十年的傳統味道。

孫家鎮店招牌「肉粽」是祖傳配方，內餡有胛心肉、香菇、栗子與蛋黃。（60元／個）

每逢端午前後，全家齊心包粽，曾是模特兒的李吉祥不僅人長得帥，也是包粽好手。孫睿瑩拿起手機秀出兒子帥照臉上滿是驕傲，她笑說：「綠豆粽是我兒子想出來的點子，用綠豆蒜取代糯米，試了好多次蒸過後都會散開，最後靠薏仁跟燕麥的黏性才成功。」綠豆粽裡面有蓮子、雪蓮子、香菇、瘦肉與蛋黃，相較傳統糯米粽，口味更清爽、更無負擔。

「綠豆粽」是孫家二代與三代共同研發的口味，以綠豆蒜冰為靈感，用綠豆蒜取代糯米包粽。（60元／個）

端午節將至，鹽埕粽香在老街與市場間飄散，不管到哪一間，都能嘗到樸實道地的南部家鄉味。

孫家肉粽

地址：高雄市鹽埕區大仁路151巷6號

電話：0982-625-092

營業時間：09：30～18：00

刷卡：不可。

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