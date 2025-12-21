高雄麗尊啟動冬季主題企劃 推出限定專屬料理活動

圖說：麗尊酒店在高雄30年，是許多家庭、企業與長輩世代聚會地點。（圖片來源：麗尊集團提供） 隨著氣溫轉涼，麗尊集團啟動冬季主題企劃「冬藏百味」，讓旗下兩家酒店的「芙悅軒」、「木櫃工廠創意鍋物」、「艾可廚坊」三家餐廳各具特色的餐飲，依各自料理風格，推出不同形式的冬季限定料理與活動。規劃從聖誕節、冬至、新年一路延伸至農曆年前後，透過豐富多元的活動設計與餐飲形式，整合為一段連續的生活節奏，凝聚成一致的品牌精神。 長年深耕高雄的麗尊酒店，以經典風華與穩重空間，成為許多家庭、企業與長輩世代心中「重要時刻會想到的地方」；而帕可麗酒店則以溫馨、有品味的都會風格，回應年輕世代對生活質感與自在交流的期待。12月25日當日辦理這兩館，麗尊集團將準備餅乾小禮一份相贈，為節慶假期增添溫馨驚喜。

廣告 廣告

圖說：帕可麗酒店以溫馨、有品味的都會風格回應年輕世代的期待。（圖片來源：麗尊集團提供） 芙悅軒以中式料理為核心，著重節令與食材的搭配，冬季餐點多以溫補、慢燉與家常手路為基礎，讓賓客在冷冽天氣中感受「回家吃飯」的安心感。結合節氣規劃，芙悅軒12月21日冬至當日推出應景湯圓活動，以一碗熱湯傳遞圓滿祝福。

木櫃工廠創意鍋物則在冬季檔期中，強調湯底與共享的樂趣，透過長時間熬煮的鍋物湯頭，各自選擇喜好的風味，12月23日至25日並推出聖誕限定的「胡椒火雞鍋」，將節慶元素融入鍋物體驗，讓冬日聚餐更具話題性。此外，「港都暖味-高雄市民限定優惠」活動，在網路社群引起熱烈討論，為回饋長期顧客，活動將持續到12月31日。 位於巨蛋商圈的艾可廚坊則是藉由西式料理與分享共餐的概念，回應年輕族群與朋友聚餐的需求。從12月20日至25日推出「聖誕雙人分享餐」，以多道料理共同組成完整的餐桌美景，讓用餐成為溫馨不拘謹的相聚時光；此外，凡點「聖誕分享餐」並且跟聖誕樹拍照、打卡，還贈送小鬆餅。

更多品觀點報導

拔萃文教集團總部品牌正式啟用 李麥克英文第六家直營校落腳高雄

林岱樺冬至到鳳山天公廟參拜 為台灣祈平安

