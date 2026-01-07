高雄黑心女盤商以越南牡蠣假冒「國產」！進口商爆料：「這時段」都假貨
[Newtalk新聞] 高雄前鎮漁港一名高姓女盤商，將越南產牡蠣假冒產地為嘉義東石，高雄某家網紅高檔海鮮食材行去年以每包60、70元價格向高女買入1034包，遭食藥署發現是假貨，法院判決高姓女盤商有期徒刑4月，並沒收不法獲利。
高姓女牡蠣盤商因購買越南進口牡蠣，卻對外宣稱是嘉義東石出產，於每包60至70元售出給高檔海鮮食材行，後者上架販售，被衛福部食藥署於前年10月稽查時，採樣發現標示為嘉義東石產的牡蠣實為越南產。
食材行喊冤進貨時有要求是台產牡蠣，與越南牡蠣兩者無法從外觀分辨產地。檢方隨後傳喚供貨的高姓女盤商到案，坦承該批牡蠣是越南進口，並非嘉義東石出產，上游黃姓進口商也指出，台灣每年9月至12月市面上的牡蠣，大多為越南產。
法院判決，高女不法獲利6萬7940元被沒收，不過高女犯後態度良好，與網紅食材行達成調解且已給付完畢，法官認為被告所為觸犯詐欺取財罪、販賣假冒食品的情節輕微，經承審法官量處有期徒刑4月，可易科罰金。
更多Newtalk新聞報導
藥師心情不好竟加註「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬抗罰敗訴
男童遭罰跑操場100圈「下肢拉傷」！代課師竟辯稱「開玩笑」
其他人也在看
高虹安涉貪「二審無罪」還沒完！「高檢署上訴了」理由曝光
政治中心／徐詩詠報導新竹市長高虹安在立委任內因涉詐助理費，一審遭判刑讓她一度被解職。不過在去年12月，二審宣判貪汙罪部分無罪，僅依使公務員登載不實罪判處6月徒刑。二審判決確定後，高虹安也隨即申請復職成功，返回市府上班，讓民眾黨陣營士氣提升不少。不過，高檢署在經過研議後，於5日提起上訴，相關理由也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 125
「家屬咆哮護理師」不算醫療暴力 北榮院長怒批：我很不服氣
家屬咆哮台北榮總護理師卻判定不構成醫療暴力，台北榮總院長陳威明直言對判決強烈不滿。他直言「司法如此判決，我真的很不高興，實在不以為然」，雖然自己不是學法律的，無法對判決進行評論，但深感不解司法為何這樣判，內心真的不舒服、很不服氣、很不爽。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 20
F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職
政治中心／李汶臻報導花蓮空軍基地昨（6）日晚間傳出飛安意外，國防部F-16軍機編號6700在花蓮外海執行夜航勤務時，突然失去光點，飛行員辛柏毅上尉緊急彈射逃生，軍方目前全力搜救中。國防部也透過官方臉書PO文，希望國人為辛柏毅上尉集氣。民視 ・ 7 小時前 ・ 33
涉罷綠偽造連署！黃呂錦茹再赴北院開庭 被問「這一題」反應曝
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導國民黨前台北市黨部主委黃呂錦茹，去年（2025）在罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案中涉嫌偽造連署，不僅被北院裁定羈押禁見，更被北檢偵結起訴，而她在首度開庭時全部認罪，並聲請具保停押，事後被北院裁定1千萬元交保，並左腳配戴電子腳環監控等措施。如今，黃呂錦茹今（7）日上午再度前往北院開庭，面對記者提問是否希望解除腳環時，黃呂錦茹的反應也隨之曝光。民視 ・ 7 小時前 ・ 5
曲棍球全國聯賽暴力衝突！前國手揮拳攻擊國中生腦部 北市溜冰協會公告懲處：終身不提供服務
台北市溜冰協會舉辦的第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，近日爆出暴力衝突事件，引發社會高度關注。一名成年男子選手在冠軍戰中對國中生出手攻擊，台北市溜冰協會已針對該名成年男子選手處以「終身不提供服務」，而該隊處以禁賽一屆。TSNA ・ 1 天前 ・ 55
不斷更新／飛官辛柏毅失聯！投放照明彈搜救
[NOWnews今日新聞]空軍司令部今（6）日表示，本屬花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6700），晚間6點17分時，飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，晚間7點29分時於花蓮縣豐濱鄉東面10...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 35
台大生坐代步車 2男欺弱勢稱「腳被壓」包圍勒索
台北市 / 綜合報導 昨(5)日晚上9點多，一名行動不便的蔡姓男大生坐著電動代步車，經過西門町一間甜甜圈店前，被兩名男子包圍勒索錢財，他們向蔡姓男大生表示，他的代步車輾到其中一人的左腳，索要推拿費，甚至不讓他離開，熱心民眾見狀出面解圍，警方後續也到場排解糾紛，告知權益後雙方互不提告各自離去。員警VS.洪姓男子：「你是跟他們起糾紛那個嗎，(我我走不了)。」人來人往的人行道上，員警獲報糾紛到場，只見男子手還放在，電動代步車上，一邊說自己走不了，而在代步車上的男大生，則一臉驚恐。洪姓男子VS.員警：「我自己推(拿)好嗎，我自己推(拿)好嗎？」索討推拿費用，男子聲稱腳被代步車壓到受傷，兩名男子在西門町街頭，將男大生攔住當街勒索。遭勒索蔡姓大學生：「覺得有一點被恐嚇，有一點被勒索，因為他也沒有跟我講，就是賠的金額，他就一直這種看你有多少嘛，你有多少你就拿出來。」這名遭到勒索的蔡姓大學生，就讀台大社工系，5日晚上9點多，跑到西門町買東西，經過成都路上時遇上兩名男子。根據了解蔡姓男大生，當時逛街完準備回宿舍，在甜甜圈店前被兩人圍住，其中一名洪姓男子表示，男大生的代步車壓到他左腳，接著連人帶車將他包圍，索錢要去推拿甚至還對車輛吐口水，熱心民眾見狀上前解圍，警方獲報到場告知雙方權益，排解糾紛隨後兩人互不提告各自離去。遭勒索蔡姓大學生：「就是他們一直跟我說，不要擔心，不要擔心，因為我那個當下真的很害怕，然後整個人僵在那邊。」據了解熱心民眾，就是新北市議員金瑞龍的助理，他們一家大小剛好經過，第一時間跳出來解圍。台北市萬華分局西門町派出所長陳韋勲：「經過現場的熱心民眾及員警調解後，並告知相關的權益，雙方各自離去。」熱鬧的西門町商圈，兩名男子疑似鎖定行動不便的男大生，當街勒索，好在有熱心民眾協助，才結束這場驚魂記。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 4
F-16飛官辛柏毅墜海失聯！管碧玲：海巡已派3艦6艇 鍥而不捨搜救
[Newtalk新聞] 空軍花蓮基地一架F-16單座戰機昨（6）晚進行例行訓練時，飛行員辛柏毅上尉在花蓮外海發生跳傘意外，國防部、內政部及海巡署等單位漏夜搜救，仍未見辛柏毅身影。海委會主委管碧玲今（7）早在臉書發文表示，「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來。」海巡署則指出，目前已累計已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆 SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。 空軍司令部昨晚表示，花蓮基地乙架 F-16單座戰機，機號6700，晚間6時17分由飛行官辛柏毅駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數則有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。 管碧玲今早發文指出，大家心繫的辛飛官，搜尋到現在，仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。昨日各界紛紛集氣，一起為辛飛官祈禱，有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力，新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 28
健保署突收「百萬捐款」！神秘人身份曝光 1句話揭感人原因
衛福部健保署去年突然收到一筆100萬元捐款，原來捐款人是一名女子，為了感念母親生前罹病期間，受到健保醫療體系照護，因此母親離世後，匯款100萬元到健保愛心專戶，希望能幫助到更多弱勢家庭。此外，還有一名15歲少年與年邁祖父母相依為命，透過愛心專戶獲得補助，他強調這份恩情會銘記於心，將來有能力也會幫助需要的人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
碰瓷？台大生電動輪椅疑壓路人腳 竟遭勒索｜#鏡新聞
人來人往的西門町商圈傳出疑似碰瓷糾紛！一名蔡姓男大生遭兩名陌生男子攔下，說他的電動代步車壓傷了他們，因此要求賠錢，還出言威嚇，警方獲報到場後，這兩名男子態度一百八十度大轉變，說願意私下和解，今天(1/6)男大生出面受訪，滿腹委屈。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
2026展覽必看｜七龍珠、航海王紀念展、埃及之王：法老預售票獨家搶訂 恐龍大復活關渡探險樂園1/17開幕！全台展覽地點、時間、便宜票券一覽
準備好迎接長達20多天的寒假與春節連假了嗎？從台北的沉浸式藝術，到南台灣的法老特展，不管是藝術、運動、AI科技、攝影到動漫，各種展覽活動蓄勢待發，「揪愛Mei」整理2026最新展覽報你知，讓你寒假、過年假期不無聊，包含全台展覽地點、展期時間、搶便宜票券，這篇最強走春展覽與活動清單請收好！此外，同場加映全台人氣室內行程推薦，夢幻打卡景點台北101、寓教於樂的北高科教館、天文館、以及Xpark......不論是情侶約會、親子同樂、好友聚會，還是想一個人充實心靈，都能找到適合的選項！這幾天冷氣團來襲，天氣冷也可以躲室內看展喔！Yahoo夯好物 ・ 1 年前 ・ 8
太子集團第六波搜索! 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶
（民視新聞綜合報導）檢調持續追查〝太子集團〞的犯案蹤跡！在昨天的第六波搜索，檢警發現台北信義區一間知名的雪茄館，疑似變成太子集團的洗錢據點，其中，雪茄館負責人陳韋翔和他哥哥陳韋志，疑似協助太子集團旗下多處水房洗錢，甚至還會協助集團成員兌換新台幣，訊後，弟弟交保，哥哥聲押！身穿白色長袖，戴著口罩，他是台北市信義區一間知名雪茄館的負責人陳韋翔，因為涉入太子集團洗錢案，5號遭檢調約談，訊後160萬元交保，限制出境出海，而被約談的，還有他的哥哥陳韋志。把自己包得緊緊緊，快步走進北檢，面對記者問話沒有多做回應，檢方訊後，針對陳韋志的部分聲請羈押。民視記者莊立誠﹔「檢警調查發現，信義區這間知名雪茄館，陳姓兄弟檔疑似涉嫌協助太子集團洗錢，也讓雪茄館成了洗錢水房。」檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）這一次針對太子集團洗錢案，所發動的第六波搜索，主要針對贓款進行追查，檢方發現，陳姓兄弟檔涉嫌協助太子集團旗下多處水房進行洗錢，金流透過地下匯兌方式進出台灣，當太子集團成員或所屬公司，有新台幣資金需求時，他們也會協助兌換，雪茄館成了交付現金的據點。這間雪茄館，過去曾經舉辦品酒會，以及爵士樂等表演，被檢方懷疑長期以合法掩護非法。檢警針對太子集團，發動第六波搜索。（圖／翻攝畫面）律師(前檢察官)李赫茗表示，檢察官也一定會在發現證據的過程當中，去伴隨著發現其他共犯，進而發動更多搜索，以及扣押的程序，因此像這次檢察官發動的第六波搜索，其實在檢察官的偵辦過程當中，都是非常正常的事情。檢警在2025年底，針對太子集團展開四波搜索，除了聲押禁見多名集團幹部，查扣大量名車、帳戶。上週五，檢警還查獲，帛琉一處，由前國安局軍官，所經營的度假村，也涉入其中。究竟還有多少人涉入太子集團案件當中，檢調動作一波接一波，要讓罪犯無所遁形。原文出處：太子集團第六波搜索！ 台北信義雪茄館兄弟檔疑淪幫凶 更多民視新聞報導太子集團第五波搜索! 國安局校級退休軍官竟涉案太子集團洗錢案! 前國安局退役軍官120萬元交保知名雪茄館「Cigar Vie」涉助太子集團洗錢 兄弟檔老闆遭拘提民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
前桌球國手涉吸金5千萬! 分飾兩角冒名運彩公會理事長
中部中心報導台中地檢署，日前針對一起涉嫌偽造文書、違反《銀行法》的案件，提起公訴，特別的是，這名楊姓女被告，是前桌球國手，還曾經在國際賽中，為國爭光得到銅牌。但是，她卻被指控，一人分飾兩角，冒用運彩公會理事長的名義，涉嫌吸金詐騙，金額高達5千萬元。這名短髮的桌球選手，遭到民眾指控，利用投資刮刮樂彩券，涉嫌違法吸金！被害人指控，楊女去年底找上他，由於信任對方是前桌球國手，還曾經在國際賽中拿下銅牌，為國爭光，退役後又有保險理專背景，被害人就投資了120萬元，但只拿到9千元的紅利，對方就失聯了！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人最近提告，還衍生出案外案，原來楊姓前國手，在4年前開始，疑似謊稱與運彩公會理事長何昱奇，關係很好，藉此取得其他被害人信任！理事長指控，被告運用"神鬼對話"的手法，一人分飾兩角，製造兩人合股經營彩券行的假象，向客戶募資，短短2年，騙了35名客戶、捲款高達5千萬元！前桌球國手涉偽造文書遭起訴。被害人指控，這大筆錢，最後疑似因為被告地下簽賭，通通輸光。記者撥打楊姓被告手機求證，但她沒有接電話。被告涉及盜刻何理事長的印章，涉嫌偽造文書、違反銀行法，由台中地檢署檢察官提起公訴。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：前桌球國手涉吸金5千萬 分飾兩角冒名運彩公會理事長 更多民視新聞報導前住戶"寄生停車格"長期竊電 現任屋主.管委會提告假醫美董娘盜圖裝闊 誆投資醫美器材吸金1.3億破獲25億洗錢案! "缺錢公司"成洗錢破口 企業主淪共犯民視影音 ・ 35 分鐘前 ・ 發表留言
裕隆集團花蓮光復重建「愛的里程」系列：裕隆汽車捐贈Nissan X-TRAIL 支持芥菜種會 深耕社福韌性防護網
2025年9月馬太鞍溪堰塞湖溢流引發複合式災變，重創花蓮光復鄉在地交通動能，居民車輛因泡水損壞報廢，嚴重影響日常民生交通。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮於災後第一時間啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，整合集團企業捐助 3,000 萬元，提供集團本業汽車價值鏈資源，從第一時間急難救助投入高效拖吊車隊、免費代步車租借及購車維修資源，到陪伴中長期復原，以捐贈車輛支持全國性防災與在地社福組織，協力部署災後重建每一階段所需的交通動能。 其中，在本次重建計劃中，裕隆汽車捐助1,000萬元用以支持災民優惠購車補助，與捐贈車輛支持在地社福與全國性防災團體。今（5）日，裕隆汽車與裕隆日產團隊特別來到花蓮習藝所，捐贈一…CarFun玩車誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
通學區搶快闖紅燈 廂型車險撞小學生引公憤｜#鏡新聞
這畫面真的太可怕！一輛黑色廂型車，經過校門口時闖紅燈，差點撞上正要過馬路的學童，地點就在台北市北投國小，這樣的畫面引起公憤！北投警方也認定屬於重大違規，將會約談車主到案說明，並且開罰。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
新北同一天2毒駕拒檢 跑不贏警察等吃高額罰單!
社會中心／洪巧璇、洪國凱 新北報導新北市同一天晚上發生兩起毒駕拒檢事件！昨(６)晚間１１點多，板橋以及三重都有騎士直接在巡邏員警面前騎車交通違規，被攔查還拒檢跑給警察追，最後警方使用毒品唾液快篩，果然發現是毒駕上路，除了得被依毒品防制條例送辦之外，還得繳交高額的交通罰金。巡邏員警就在旁邊，機車還大搖大擺違規逆向，警方立刻追了上去。員警沿路鳴笛，雙載騎士也一路衝個不停，直到雙方追到路口。員警vs.毒駕嫌犯：「停車！下來！下去啦，跑什麼。我沒有動啊。」兩名男子被當街壓制，還故作鎮定說自己沒有要跑，但員警卻從他們身上搜出喪屍菸彈。員警vs.毒駕嫌犯：「趴好啦!你們兩個涉嫌毒品危害防制條例。」新北市三重，6號晚間11點多，兩名男子雙載逆向行駛，還跑給警察追，結果意外被搜出毒品，而同一天晚上，板橋也有一起毒駕拒檢，張姓騎士在警方面前闖紅燈，而被攔查。沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）員警vs.毒駕嫌犯：「呼叫，麻煩攔截圍捕！攔截圍捕！」警車一路追在後頭，但男子說什麼就是不肯停車，一路危險行駛，員警馬上呼叫支援警力到場。員警vs.毒駕嫌犯：「趴著！趴好！幹什麼東西！」員警蜂擁而上，壓制歹徒，使用毒品唾液快篩檢測，確認毒駕上路。當時張姓嫌犯不只闖紅燈，還邊騎車邊滑手機，警方要他停車受檢，沒想到他油門一催拒檢逃逸，還繞了板橋車站一圈，途中逆向、騎上人行道等多項違規，警網出動圍捕。沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元（圖／民視新聞）海山分局江翠所所長蔡桓武：「另針對張男違規行為，依違反道路交通管理處罰條例，告發22張罰單，計處新臺幣13萬1300元罰鍰。」毒駕拒檢還沿路違規，罪加一等，共開出22張交通罰單，不僅背上毒品刑責，還得繳高額罰金。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：沿路違規！毒駕拒檢板橋車站亂竄 警開22張罰單共罰13萬元 更多民視新聞報導F-16夜航失事關鍵1分鐘 辛柏毅3度喊跳傘、8秒後光點消失遭爆「無照廠商執刀」醫納涼！中榮「態度大轉彎改口」發聲回應了台中榮總傳「讓無照廠商動刀」！醫納涼喊「會痛要講」破百人受害民視影音 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
騎車穿梭汐止部落巷弄送餐 阿美族人林雅瑩長期守護部落長者
47歲阿美族人林雅瑩熱忱社區關懷，投入新北市汐止部落文化健康站「汐止部落廚房」的送餐服務已2年，長期陪伴守護部落長者，獲新北市原住民族行政局肯定，她在送餐過程中，曾發現長者因帕金森氏症震顫發作而倒臥家中，在臨危不亂下，通報文健站照服員，在親屬同意下，請開鎖人員協助開門，並會同警方及開鎖人員展開救援行自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陣前換將成關鍵！「仙塔律師」李宜諪突認罪 知情人士揭內幕
「仙塔律師」李宜諪涉嫌協助詐團主嫌吳芳儀，向共犯轉達吳女的隱匿財產指令與透露偵查內容，遭檢方依洩密、洗錢等罪嫌求刑1年。李宜諪2025年12月9日第三度出庭，改口全部認罪並願意繳回李女的律師費作犯罪所得，大轉彎引發「爭取緩刑」揣測。知情人士透露，李宜諪大轉彎的關鍵，是因為辯護團隊陣前換將以及新的律師直白給出的風險警告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案
社會中心／趙永博、馬聖傑、嚴凱 花蓮報導花蓮秀林、新城地區，去年耶誕節期間，發生多起搶案！警方調查嫌犯都是同一人，是一名28歲的通緝犯！他耶誕節當天不僅持刀闖入工寮搶錢，過幾天更假裝要購買二手手機，將買家約到偏僻地方面交，將手機搶走逃逸！短短四天就犯下五起搶案。他落網後聲稱，是因為家人不願再金援，他才鋌而走險犯案。員警vs.胡姓通緝犯：「趴下，誰打你啦，再跑啊，你再跑啊。」犯下多起搶案的胡姓通緝犯，遭埋伏員警壓制在地，他過程中不斷掙扎還放聲怒吼。員警：「不要再給我跑，他跑到田裡面幹嘛，走上去上去。」狼狽上銬被送上警車，警方調閱監視器，發現他的犯案手法有夠惡劣！花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案。（圖／民視新聞）監視器畫面中，穿著藍色雨衣的就是胡姓通緝犯，上個月耶誕節早上，他以躲雨名義跑進一處工寮，亮刀恐嚇一名王姓女子，搶了對方2千元現金拔腿就跑；他食髓知味，過了三天，在臉書社團假裝要買二手iPhone手機，約賣家出來面交再次行搶！被害人vs.員警：「我剛剛被搶了，這個是他拿的錢，我要賣他9500的手機，他給我這些錢，然後我就把他拉著，他把我拖行。」被害人簡直快嚇壞！回想當時被約到偏僻的地方面交，他第六感很準覺得有問題，但一切都來不及。被害人：「他是騙我來這裡，因為這邊沒人，後來我知道我上當了。」花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案。（圖／民視新聞）胡姓通緝犯丟了三百元搶了手機就跑，再請朋友騎車接應。警方查出28歲的胡姓通緝犯，從去年12/24號開始到12/27號，短短四天在花蓮秀林、新城等地犯下五起搶案。被逮後他聲稱，自己身揹兩條通，妨害姓自主和家暴案。家人不願再接濟生活，才鋌而走險犯案獲得生活開銷，行搶金額上萬元不等。新城分局偵查副隊長陳冠瑋：「查該名胡姓男子，因涉犯妨害性自主及家庭暴力案件，遭法院發布通緝在案，全案以依法移送花蓮地檢署偵辦，並經法院裁定羈押。」通緝犯這下落網遭羈押，無法再繼續囂張犯案。原文出處：花蓮通緝犯無錢花用！ 亮刀恐嚇取財4天犯5起搶案 更多民視新聞報導最新／貨輪加入搜救！F-16墜機飛官跳傘 管碧玲：大家一起集氣金門大橋驚傳男子落海 「體感溫度僅6度」搜救難度高F-16飛72分鐘出事！跳傘飛官「剛度蜜月」妻也是軍職民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
88歲婦卡公車頭車底 目擊者急用千斤頂救人
南投縣 / 綜合報導 南投草屯發生驚悚車禍意外，一名88歲婦人騎機車，在路口轉彎時，被一輛直行的客運公車撞上，撞擊當下，婦人連人帶車卡在車頭，往前推行了5公尺，婦人雙腿骨折，但意識清楚，她看見自己被夾住，不斷大叫拍打車頭，提醒司機撞到人了，這一幕也嚇壞路過民眾，有店家試圖用小型千斤頂抬高車頭，但客運實在太重，幸好119及時到場，把婦人救出。騎機車的婦人，從路口出來，疑似沒注意路況就直接左轉，這時一輛直行公車，似乎也沒發現婦人騎車轉彎，直接撞了上去，砰，撞擊當下，婦人連人帶機車卡在客運車頭，往前推了5公尺。騎機車婦人：「啊，撞到人了，快報警喔。」撞擊的轟然巨響，嚇壞路過民眾，婦人意識清楚，因為疼痛，不斷拍打車頭大叫，提醒司機撞到人了。目擊民眾：「那個歐巴桑在那邊呻吟，看起來很痛苦，當然嚇到了。」大家紛紛上前查看，並打電話報警，一旁店家也推來千斤頂，試圖撐起客運車頭救人。熱心店家：「想撐高，但我的千斤頂不夠力，因為車太大了。」消防隊員：「抬起了，抬起了，再來。」消防隊到場，用充氣式千斤頂和撐開器抬高車頭，把婦人拉出，婦人雙腿骨折，被緊急送醫。消防隊員：「好，可以了，來，人出來了。」草屯消防分隊長金可瀚：「腳就是夾在保桿跟機車的中間。」碧興消防分隊員張凱閔：「救援過程中，有任何的晃動，她都是非常清楚，所以會比較恐懼，過程中我們一直不斷安撫她。」車禍發生在南投草屯中正路一處加油站前，據了解，這處路口沒有紅綠燈，88歲李姓婦人，從加油站出來之後，疑似沒有注意車況，直接轉彎切進對向車道，公車駕駛猛按喇叭緊急剎車，但還是來不及撞上，警方調查，雙方都沒有酒駕，也都正常持有駕照，詳細事發經過和肇事原因，警方還要釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言