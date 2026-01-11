高雄黨內民調初選倒數 林岱華選前剪髮釋放背水一戰訊號

林岱華剪短髮回應，並非一時衝動，而是對自己的一種提醒與承諾。(記者黃富貴攝)

民進黨高雄黨內初選進入最後關鍵時刻，選情緊繃、氣氛白熱化，立委林岱華11日在選戰尾聲突然剪短髮，引發政壇與地方高度關注。此一看似低調卻充滿象徵意義的舉動，也被外界解讀為在激烈競逐中，釋放「重新出發、背水一戰」的政治訊號。

面對黨內初選競爭態勢，林岱華在受訪時表示，剪髮並非一時衝動，而是對自己的一種提醒與承諾。她強調，選戰進入最後階段，必須放下包袱、回到最初從政的初心，用最單純、最堅定的態度，向選民爭取最後的認同。

地方政壇人士分析，在選舉關鍵時刻，政治人物以具象行動傳遞態度，往往比口號更具穿透力。剪短髮改變造型，象徵割捨壓力與雜念，也展現承擔勝敗、勇於面對結果的決心，對支持者而言，具有強烈的情感動員效果。

林岱華也指出，高雄正站在轉型與關鍵抉擇的路口，政治人物不能只談勝負，更要思考如何在競爭之後凝聚力量、團結向前。她表示，無論初選結果如何，都希望以行動證明，自己願意為高雄承擔責任，為城市未來全力以赴。

隨著民調日逼近，黨內初選進入最後倒數，林岱華的剪髮行動，無疑為選情增添一筆耐人尋味的註腳，也讓這場競逐多了一層象徵與想像空間。