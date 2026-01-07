高雄鼎泰豐遭爆炒菠菜「送蝸牛+一坨土」 衛生局急查：未發現異物

有網友在臉書「爆料公社公開版」貼文抱怨，在高雄鼎泰豐用餐時，花費200多元購買的炒菠菜竟出現蝸牛，旁邊看起來還有一坨泥土，痛批「比別人貴食安也不怎麼樣，洗菜很困難嗎?」並標記鼎泰豐高雄店。

高雄鼎泰豐炒菠菜驚見蝸牛、泥土。（圖／FB翻攝爆料公社公開版）

高雄市衛生局接獲民眾反映後，立即派員前往該店進行稽查。稽查人員現場檢視尚未烹煮的菠菜，並未發現蝸牛等異物。業者回應表示，目前尚未接獲消費者直接反映此事，將會加強員工在食材前處理階段的清洗作業及異物檢視工作。

衛生局依據「食品良好衛生規範準則」進行查察，現場作業環境符合相關規定。業者定期委託合格廠商執行病媒防治，並已完成食品業者登錄及投保產品責任險。衛生局已要求業者販售食品必須符合《食品安全衛生管理法》第17條暨「一般食品衛生標準」第3條相關規定，不得有肉眼可見異物或蟲體、寄生蟲等情形。

廣告 廣告

高雄市衛生局接獲民眾反映後，立即派員前往該店進行稽查。稽查人員現場檢視尚未烹煮的菠菜，並未發現蝸牛等異物。（圖／高雄市衛生局）

針對此次事件，衛生局強調業者應依照食品安全相關規定，落實食材清洗、設施設備及從業人員衛生管理，確保消費者食的安全。衛生局也提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。

延伸閱讀

公路局擬開放僑生開大客車！月薪5萬起需通過「華語測驗」

李在明北京再提貓熊外交 「福寶」有望回歸？韓媒：可能性不大

影/「周星馳」送百萬大禮？女子臨櫃匯15萬 警苦勸阻詐