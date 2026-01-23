高雄鼓山區興建中30層豪宅頂樓深夜起火 火星狂墜

高雄市鼓山區裕誠路一棟興建中的30層樓豪宅大樓，樓高超過100公尺的頂樓工地.. 今天凌晨零時許突竄出大火。（記者鐘敏綺／翻攝）

記者鐘敏綺／高雄報導

高雄市鼓山區裕誠路一棟興建中的30層樓豪宅大樓，今(23)日凌晨零時許突傳火警，樓高超過100公尺的頂樓工地竄出大火，火星狂墜；由於周邊全是密集大樓，不少居民從睡夢中驚醒，火勢於凌晨1時50控制撲滅，無人員受傷受困，起火原因正由消防局火調人員調查釐清中。

起火的興建中豪宅大樓，位於鼓山區裕誠路接近凹子底公園，樓高30層樓，高雄市消防局一一九救災救護指揮中心於凌晨0時11分獲報大樓頂層冒出火光，計派遣左營、大昌、鼎金、中華、新莊、新興及特搜大隊29車81人到場，01時37火勢控制，01時50火勢撲滅，無人員受傷受困。

由於大樓係興建中，尚未安裝消防設備管線，使得消防人車控制火勢十分困難，且周邊全是密集大樓，不少居民從睡夢中被消防警鳴聲驚醒，紛紛外逃至附近公園查看。更目擊火花從高空墜落，更有居民急忙移開停在大樓下方的車輛，擔心高空墜落的火花會點燃下方汽機車。