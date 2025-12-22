南部中心／莊順發、呂彥頡 高雄報導

21日在高雄鼓山區發生一起持刀縱火案，嫌犯當時騎車腳踏墊上放著一把40公分的西瓜刀，一名熱心男子趁著嫌犯不注意時，繞到他的後方奪刀，同時協助警消將人壓制逮捕，讓民眾直呼真的很英勇，而其實這名男子是新興分局一位休假的員警，他說事發當下只是想要保護市民安全，絕對不能讓類似北捷傷人事件再發生。

高雄鼓山持刀縱火案 英勇奪刀民眾是休假員警

英勇奪刀員警龔大員從警八年，休假遇上嫌犯發揮員警使命感，順利化險為夷。（圖／民視新聞）

警消接獲通報有人縱火，抵達現場後發現嫌犯騎著車，就停在馬路中央，大夥上前查看後，突然全部往後跑，因為他的腳踏墊上，放著一把40公分長的西瓜刀。這時就看到右邊一名男子默默繞到另一邊，趁著嫌犯不注意時，蹲下奪刀丟到路邊，女警則伺機上前噴灑辣椒水。只見男子立刻上前協助壓制，並且用腳踩住嫌犯的手，讓員警將歹徒順利上銬，民眾直呼真的很神勇，而其實他是一名路過的員警。高市警前金分駐所警員龔大員說，其實本身從事這個工作心裡本來就會有，有一種使命感第一時間是因為，犯嫌的注意力都在警消身上，他注意力完全不在我身上，所以我完全是從後面默默的靠近，趕快把刀丟走這樣。附近居民說，如果沒有那個年輕人把他制伏，一定會出人命的，因為我們這邊都老人，如果知道他是誰要嘉獎他一下。

龔大員從警八年，曾破獲毒品案、連續竊盜案等，這次休假英勇奪刀，成功保護市民安全。（圖／翻攝照片）

空手奪白刃的就是今年32歲的龔大員，警專34期，106年畢業後在台北信義分局服務，112年調到高雄新興分局任職，從警八年曾破過毒品案，以及連續竊盜案等，他說儘管當下是休假日，但第一時間，只想著要保護市民的安全。龔大員說，附近那一帶老人家比較多，加上旁邊又是國小，不趕快把刀把它遠離犯嫌身邊，我怕那個危害會繼續擴大。分局特別頒發獎金讚許他沉著冷靜、化解危機，而就在北捷隨機攻擊案發生後，全台人心惶惶，警方加強見警率之餘，休假員警也能隨時緊盯周遭狀況，不讓類似案件再發生，勢必可以讓百姓更加安心。

原文出處：高雄鼓山持刀縱火案 英勇奪刀民眾是休假員警

