高雄鼓山新建住宅火警檢出「安全漏洞」 ！工務局：勒令停工並擴大稽查

高雄市鼓山區華榮路一處新建中的30樓集合住宅，於今日凌晨發生火警。 圖：高雄市政府工務局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市鼓山區一處30樓新建中的集合住宅，今(23)日凌晨發生火警。事後查出施工現場有安全管理漏洞，未設置足夠的防火設備與管理措施，已違反《建築法》相關規定。高雄市政府工務局表示，已勒令該工程停工，並將擴大啟動聯合稽查。

高雄市鼓山區華榮路一處新建中的30樓集合住宅，於今日凌晨0時11分許發生火警。消防單位獲報後立即出動29輛消防車、81名人員前往搶救，起火位置位於26樓層位置，所幸經消防局迅速處置，於凌晨3時左右撲滅，未造成人員傷亡。初步調查研判疑似施工現場未妥善落實火源管理，遺留火種致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。

工務局表示，接獲通報後隨即派員會同高雄市土木技師前往現場勘查。經查確認該工地施工場所未設置足以維護安全及預防火災相關設備或管理措施，已違反《建築法》第63條規定，依同法第89條規定，對承造人處以新台幣9萬元罰鍰，並立即勒令該工程停工。

此外，為確保建築結構安全，工務局也要求該建築工地後續須委託第三方公正單位辦理結構安全鑑定，確認樓版結構強度未受火災影響，相關鑑定及改善作業完成並經查核合格前，不得申請復工。

工務局指出，已立即啟動專案巡檢行動，針對本市高樓層建築工地，啟動跨局處聯合稽查機制，重點檢視工地防火管理、防滑安全措施、施工動線安全、可燃物堆置情形及整體公共安全管理制度之落實狀況，防範類似事件再度發生。

