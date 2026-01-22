高雄鼓山新建大樓頂樓深夜火警 無人傷亡

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市鼓山區裕誠路一棟20多樓新建工地今(23)日凌晨0時許大火，疑似頂樓起火，消防局獲報後，立即派遣25輛消防車、62名人員前往搶救，警方也到場交通管制，現場無人受困、受傷，詳細起火原因待消防局火調人員釐清。

鼓山分局於23日0時許獲報華榮路、文信路口有火警，警、消立即趕赴，現場為施工中大樓，頂樓有火勢，附近居民也到現場圍觀遭警方勸離，目前幸未發現有人員傷亡。

