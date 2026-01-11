高雄鼓山深夜車聚 10件改裝排氣管遭蒐證禁止上路
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鼓山區鼓山二路一處停車場，昨(10日)深夜23時55分，有多達30多輛機車車聚，人數約50多人，相當喧嘩，警方獲報前往關切，發現有多輛改裝過的機車，警方盤查後製單告發交通違規2件，並蒐證改裝排氣管共有10件，要求車主不得騎乘，否則依法開單。
鼓山分局表示，鼓山派出所接獲通報，於鼓山二路某停車場內，有多名民眾及改裝機車聚集情形，警方立即派遣警力趕赴現場查處。
經查現場有一名25歲徐姓自媒體經營者於環島途中，臨時於社群平台發文，欲發放自行設計的紀念貼紙，邀集車友至該處領取，致多名網友至現場聚集，約30輛機車、人數約50人前來車聚。
警方於現場盤查後，製單告發交通違規2件、蒐證改裝排氣管計10件，其餘民眾未發現有使用高音喇叭及危險駕駛、競駛或其他不法情事。
為防制事故發生及維護社會秩序，警方要求民眾立即解散，直到今天凌晨0時30分民眾與車輛均全數離開。
