高雄鼓山爆集體一氧化碳中毒 4人送醫急救

高雄市昨（8）日上午7時許發生一起一氧化碳中毒意外，消防局獲報鼓山區大順一路一處民宅內4人出現身體不適症狀，派員趕赴現場緊急送醫後幸無生命危險。

高雄鼓山區一處民宅昨發生一氧化碳中毒4人送醫。（圖／翻攝畫面）

消防局表示，4名傷者分別為28歲男性、27歲女性及2名5歲男童，4人疑因熱水器裝設於密閉陽台，通風不良燃燒不完全導致一氧化碳中毒，出現頭暈及肢體無力等症狀，所幸意識清楚送往榮民總醫院治療後已無大礙。

消防局呼籲，近來連日低溫，民眾在家使用熱水器時，務必保持室內通風，避免一氧化碳中毒，使用電暖器也要務注意「用電安全」，避免電器走火，若出現一氧化碳中毒症狀，包括頭痛、頭暈想吐、噁心，全身無力、嗜睡症狀，請立刻開窗通風、停止使用並迅速離開現場，立即撥打 119 求助。

