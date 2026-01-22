高雄鼓山一處豪宅新建案的工地今天（23日）凌晨發生火警。（圖：高雄美食地圖臉書）

高雄市鼓山區一棟興建中的30層樓豪宅大樓今天（23日）凌晨發生火警，大樓頂樓工地竄出大火，火勢十分猛烈，警消趕到現場還得爬上20幾樓搶救，幸好沒有造成傷亡，起火原因有待調查。高雄鼓山興建中30層豪宅大樓凌晨竄大火 消防爬20幾樓搶救

起火的豪宅大樓位於鼓山區裕誠路接近凹子底公園，樓高30層樓，目前仍在興建當中，高度超過100公尺，凌晨有民眾目擊大樓頂層冒出火光，隨即火勢迅速蔓延，周邊全是密集公寓，不少居民從睡夢中驚醒，紛紛探頭查看。

廣告 廣告

由於工地情況複雜，還沒有鋪設消防管線，使得水線布設十分困難，而且火勢已經逐漸從頂層向下蔓延，還有民眾目擊火花從高空墜落，向周邊屋頂飄散，有居民急忙移開停在大樓下方的汽機車，就怕從高空墜落的火花會點燃下方汽機車。

消防局獲報後立即派遣25輛消防車、62名人員前往搶救，現場火勢於凌晨1點37分受到控制，並於凌晨3點11分完全撲滅，所幸這起事故沒有造成任何人員傷亡或受困的情形，至於起火原因，相關單位仍在調查中。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。