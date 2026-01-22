高雄鼓山30層豪宅大樓蓋一半失火！直擊頂樓「整片紅」消防爬20多樓搶救

社會中心／施郁韻報導

高雄市鼓山區裕誠路上一棟豪宅新建案的工地，今凌晨12點多傳出火警。（圖／翻攝自高雄美食地圖臉書）

高雄市鼓山區裕誠路上有一棟豪宅新建案的工地，今（23）日凌晨12點多突然傳出火警，火勢快速蔓延，整層頂樓陷入火海。消防人員大量人車前往救援，到場後發現起火的樓層約在20多樓，立刻搶救火勢。

周邊不少民眾從睡夢中驚醒，紛紛在陽台拍下失火的畫面。（圖／翻攝自高雄美食地圖臉書）

據悉，豪宅大樓高30層樓，目前還在興建中，起火地點位於鼓山區裕誠路，接近凹子底公園，高度超過100公尺，今日凌晨0時11分有民眾目擊大樓冒出大火，由於風勢劇烈，大火迅速蔓延，火花還不斷墜落。

周邊不少民眾從睡夢中驚醒，紛紛在陽台拍下失火的畫面，表示很多消防車的聲音，希望打火英雄一切平安。

對此，消防局指出，整層頂樓陷入火海，大火有向下延燒趨勢，警消出動12個消防分隊人車抵達。由於大樓仍在興建中，還沒有鋪設消防管線，工地情況複雜，水線布設困難，消防員設法滅火。

經消防局初步確認，沒有人員受困在大樓內，於凌晨3時11分完全撲滅。

