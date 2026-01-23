高雄鼓山30層豪宅「蓋到一半」突冒大火！警消徒步攻頂26樓灌救
高雄市鼓山區一處興建中豪宅今（23）日凌晨驚傳火警，位於華榮路、文信路口的30層豪宅新建案目前蓋到26樓，最頂層卻在凌晨0時05分突發火災，因起火點位於高樓層，加上深夜風勢強勁，火舌與殘火不斷從高空墜落，場面極為驚險，所幸在消防人員全力搶救下，火勢於凌晨3時許完全撲滅，無人傷亡。
高雄市消防局獲報後立即出動25輛消防車、62名消防隊員趕赴現場，由於該建築目前建至26樓，電梯尚未完工，消防弟兄被迫背負沉重裝備，頂著強風徒步攀爬至26樓佈線滅火；地面則同步升起雲梯車射水壓制。現場火勢一度猛烈，不少附近居民在自家陽台拍下驚悚畫面，紛紛祈求打火英雄平安。
據了解，起火建案緊鄰一棟擁有160戶的住宅大樓，火警發生時隔壁大樓管理員第一時間啟動警報並逐戶敲門，疏散百名住戶至附近公園避難，有住戶擔心會如香港大埔宏福苑般延燒擴大，直到見警消控制火勢後才鬆了一口氣。
消防局第二大隊第二中隊中隊長林政寬指出，火勢於凌晨1時37分受到控制，並於3時11分完全熄滅，並未造成人員受困或傷亡，亦未波及鄰近大樓。至於確切的起火原因與財損狀況，目前正由火調人員進一步鑑定釐清。
