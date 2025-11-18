高雄 三民區議員估增1席 各方人馬搶占

高雄市議會民進黨籍議長康裕成（前排左二）、無黨籍副議長曾俊傑（前排左一）都來自三民選區，因明年此區席次可望增加，選戰恐牽動下屆議會版圖。（任義宇攝）

距115年九合一大選僅剩1年時間，高雄市第七選區（三民區）依據人口變化，有望自現行7席恢復至往年的8席，包含藍、綠、白及無黨等陣營磨拳擦掌，而在本屆議會中正、副議長都來自三民區，不過受藍營曾俊傑、基進黨張博洋退黨影響，明年選戰結果仍將牽動下屆議會版圖。

第七選區現任議員中，藍營黃柏霖、黃香菽，及綠營康裕成、鄭孟洳、何權峰都深耕地方多年；同樣在地方擁有堅強實力的曾俊傑，在本屆為與康裕成爭取正、副議長，不惜退出國民黨；而自「罷韓四君子」打響名號的張博洋，以新人之姿坐上議員寶座，因敢於評論市政，在地方累積不少聲量。

三民區在下屆選戰中，受高雄人口變化影響，有望恢復到過往的8席名額，在綠營部分，現任3席都表態將爭取連任。另外，曾擔任3屆高雄市議員、前輪船公司董事長黃淑美，也有意重披戰袍爭取出線，不過因現任議員中有「友軍」張博洋，外傳綠營預計只提名3席，讓黃淑美大表不滿，對於黨部是否提名4席、亦或舉辦初選皆尚未決定。

藍營部分，受曾俊傑退黨影響，目前僅保有2席，外界估計應會比照上屆提名4席，除現任議員外，基層實力雄厚的前議員童燕珍有意再次參戰，包含前立委黃昭順助理莊為傑，也已在地方積極走動，經營自媒體獲得一定聲量的陳識明，這次也有意爭取出線。

此外，在上次選舉中落馬的林于凱，雖已退出時代力量，但也不排除這次再以無黨籍參戰；前民進黨主席許信良姪子林彥，目前也掛出看板，宣告以無黨籍身分參選；民眾黨則透露，有意於三民區推派代表，目前人選未定。

對於明年選舉，若席次確定增加為8席，以無黨之姿爭取連任的曾俊傑、張博洋，在失去政黨基本盤下，票數變化值得觀察，但受席次有望增加所賜，現任7席連任機會仍高，第8席則成兵家必爭之地，因為攸關下屆議會版圖，也關係到正、副議長是否有機會都留在三民區。