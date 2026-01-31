高雄 三鳳中街年貨祭 首日買氣佳

高雄三鳳中街年貨祭1月31日熱鬧登場，大批民眾湧入採買。（紀爰攝）

高雄三鳳中街年貨祭1月31日熱鬧登場，攤商表示，今年適逢馬年，不少人討吉利喊出「馬上有錢」等祝賀詞，帶動整體買氣，對營收有信心，民眾則笑喊「什麼都貴」，但年貨大街食材新鮮好吃，所以再貴還是會買。高雄市長陳其邁昨到三鳳中街發送「超人力霸王Q版小紅包」，他也強調，市府相關單位會緊盯各市場，確保供貨穩定、價格平穩。

位於高雄三民區的三鳳中街，是南部人採買年貨的重要據點，每逢春節前夕總會吸引大批人潮，昨日年貨祭活動開跑，各攤販湧入顧客，攤商們表示，年貨祭剛開跑，很多顧客會先來逛一圈比較價格，今年活動開跑首日整體買氣還算不錯，對今年的營收相當有信心。

廣告 廣告

有民眾表示，每年都一定會到三鳳中街買鴨賞，因為全家人都喜歡吃鴨賞料理，加上年貨大街食材新鮮、品質高，就算價格再貴也會買；另位顧客則指出，過年前後會前往採買糖果、瓜子、蜜餞類，但進口糖果每年都漲一點，隨便購買就破千元起跳，而特殊造型的糖果只有在三鳳中街才能挖到寶，所以每年還是會去逛。

陳其邁表示，三鳳中街各類年貨商品絕對都是價格公道、品質第一。而農曆春節即將到來，高市物價督導小組以及消保官都會隨時稽查，除了年貨之外，也會緊盯年節必備農漁類、蔬果產品的價格，確保供貨穩定、價格平穩。

陳其邁昨日首度對外發送「超人力霸王Q版小紅包」，跟市民朋友拜早年，許多民眾聽聞消息，於上午7時許就前來排隊卡位，準備搶拿小紅包，現場年味十足。被問及是否所有人都能拿到？陳其邁開玩笑回應「那可不一定，要運氣好才能拿到」，他隨後補充，原則上只要有來排隊的民眾，就都能領到Q版小紅包。

高市府表示，高雄年節系列活動從三鳳中街起跑後，將一路延續至2月14日，各大商圈將規畫27場活動，歡迎大家一起到高雄體驗年節氣氛。