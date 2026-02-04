高雄 中正地下道禁機車 民盼優化動線

高雄市中正地下道長年不開放機車通行，網友敲碗盼能開放節省通行時間，不過交通局經評估後暫時維持不開放。（任義宇攝）

位於高雄市中心的中正地下道，交通局長年祭出「禁行機車」措施，近日網友敲碗是否能開放「速度快不用等紅燈」，在部分時段甚至可節省高達5分鐘車程。對此交通局回應，該地下道車流大，且有聯結車經過，經評估後暫時維持不開放機車通行；民代則認為交通局有義務優化機車動線，別讓機車族只能走壅塞的通勤路。

中正地下道是連結苓雅區與鳳山區要道之一，過去是為避開臨港線鐵路所設置，即使臨港線廢止後，仍因可避開五福路、凱旋等路口，減少紅綠燈停等紓解車流而獲得保留，在離峰時段行駛地下道，甚至能節省5分鐘車程，但地下道長年「禁行機車」，機車族只能走平面道路。

網友在Threads平台討論，是否能開放機車直行中正地下道，指出該地下道不用經過五福、凱旋多岔路口，不僅更安全，且速度快不用等紅燈，獲留言支持「敲碗快開放」，不過也有網友認為地下道在尖峰時段「其實反而更塞」。

交通局回應，中正地下道為國道、鳳山與苓雅間交通要道，車流量龐大，更有聯結車、大型車通過，加上該地下道設置之初的動線與坡度規畫，並無考量機車通行需求，因此經評估後不宜開放。

高雄市議員陳慧文表示，交通局雖以坡度、大型車多等理由拒開放，但機車族感受到的是平面道路紅綠燈過多、需配合輕軌號誌停等，若堅持不開放，交通局有義務解決平面道路的壅塞問題，建議導入智慧號誌，規畫出順暢的號誌周期，減少停等時間。