高雄 亞灣首期智慧公宅上梁 10月招租

高雄市亞灣智慧公宅第一期21日舉行上梁典禮，高雄市副市長林欽榮（左九）透露，在今年10月可取得使用執照，並同步展開招租作業。（任義宇攝）

高雄市政府都市發展局推動前鎮亞灣智慧公宅第一期，21日舉行上梁典禮，高雄市副市長林欽榮表示，該案共規畫634戶優質住宅，預計今年10月可取得使用執照並展開招租，能提供社福弱勢戶及亞灣企業員工居住。民代看好精華區蓋社宅，有助留下優秀人才，同時擔憂亞灣區交通問題已逐步浮現，市府應提前布局解決。

亞灣智慧公宅一期位於啟聖街、修成南街街廓，鄰近輕軌軟體園區站，屬亞灣核心地帶，工程自2022年動工，基地面積約8960平方公尺，規畫4棟地上14層、地下2層建築，總戶數634戶，目前主體結構已大致完工，昨舉行上梁典禮。

都發局介紹，亞灣一期總經費達31億5888萬元，除多元房型外，並設置店舖、托嬰中心、幼兒園、日間照顧及社區照顧關懷據點等公益空間。其中一定比例將保留給社福弱勢住戶，其餘則供周邊企業員工租用。住宅導入智慧管理與門禁系統，並針對高齡及行動不便者設置智慧動態偵測，打造智慧社宅新典範。

典禮中林欽榮表示，亞灣區近年吸引鴻海、輝達、宏達電、信驊科技等知名企業進駐，市府透過公辦都更及捷運聯合開發，不僅提供產業空間，也藉由公宅興建，讓弱勢民眾能入住港區核心區域，同時協助企業員工安家。

林欽榮也透露，一期工程進度已達48.5％，預計今年10月取得使用執照並展開招租；第二期也已於去年中旬完成簽約，兩期合計可提供逾1200戶。

據統計，目前中央與高市府興建的社會住宅已完工及營運3336戶，規畫及設計中1萬260戶、工程執行中1萬2604戶，全市已有2萬6200戶社宅在規畫或建設中，展現高雄落實居住正義與智慧宜居城市的決心。

高雄市議員吳銘賜表示，市府利用亞灣精華區蓋住宅點子很好，能讓年輕人在高雄輕鬆安頓下來，有助於留住優秀人才，但也提到近年亞灣成長飛速，交通瓶頸、停車位不足等問題已逐步浮現，市府除要努力提升大眾運輸便利性外，也應未雨綢繆，提供便利交通與停車空間。