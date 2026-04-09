高雄「仁大」交通負荷太大 邱俊憲：強烈建議啟動通盤檢討

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨籍高市議員邱俊憲評估仁武、大社地區人口暴增，導致交通負荷過大，強烈建議啟動仁大地區都市計畫通盤檢討，都發局長吳文彥允諾，會儘速邀相關單位討論。

邱俊憲指出，仁武、大社等區這幾年在市長陳其邁與市府團隊努力下，無論產業、人口都持續往上成長，但同時間交通量也不斷擴大，多個路口尖峰時段必塞無疑。

他進一步提到，仁武與大社後續還有多項重大交通建設，包括國道七號與國道十號交會處、高屏二快等，但重大交通建設推進同時，地區交通路網卻沒趕上，現有道路系統即將無法負荷地方發展，簡單的說，仁武地區的路快不夠用了。

廣告 廣告

邱俊憲強烈建議啟動仁大地區都市計畫通盤檢討，涵蓋個案與專案變更，他具體提出4個建議，納入大眾運輸系統(捷運)、補足道路開闢(靈活取得土地與籌措預算)、 交通銜接規劃、仁武西營區與中山大學仁武校區土地使用問題。

都發局長吳文彥答詢指出，仁大地區其實已做過多次通盤檢討，但針對議員對於交通路網的建議，都發局會儘速邀請相關單位討論，若有具體方案，也會盡全力完成。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中共高官突蹦出這句話 鄭麗文一驚正襟危坐畫面曝光

川普要秋後算帳了！ 供應伊朗武器國家「徵50％關稅立即生效」

輕颱「辛樂克」恐生成！今各地晴到多雲 午後山區零星陣雨

家長投訴澎湖某離島國小校長去年11月僅在校3日 校長澄清是天候因素

