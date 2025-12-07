高雄 仁武區人行道 水閘擋路、電桿歪

高雄市仁武區仁心路原本道路狹窄，市府進場拓寬並增設人行道，卻遭當地居民發現有水閘門擋道。（任義宇攝）

高雄市仁武區仁心路原本路幅狹窄，近日市府進場完成道路拓寬工程開放通車，一解過去車流壅塞的景象，但卻被仁武區居民發現嶄新人行道上，竟有水閘門擋道影響通行，甚至還有疑似施工不慎造成電桿歪斜的狀況，議員要求市府盡速改善。對此，高雄市工務局表示，將協調台電、水利局等相關單位一併改善。

仁心路銜接仁武區登發、烏林社區，周邊工廠、住家林立，過去路寬僅6公尺至12公尺，且人行道破碎不連貫，每逢通勤時段大型車眾多，導致爭道情形嚴重，工務局啟動改善工程，將道路拓寬至15公尺，增設人行道與機車道，並同步重建沿線的老舊橋梁，相關工程已於日前完工通車。

不過，當地居民在地方臉書社團指出，道路拓寬後雖有完整人行道，但卻發現灌溉渠道附近的橋梁，竟有水閘門直接橫擋在人行道上，影響輪椅、嬰兒車通行，且還有電線桿明顯歪斜的問題，擔憂下次颱風來襲，恐會傾倒造成用路人危險。

高雄市議員江瑞鴻指出，仁心路拓寬工程對地區發展十足重要，一解過去道路大小車爭道的問題，但工程部分收尾細節還有待改進，盼市府加緊改善，讓仁武地區擁有順暢安全的道路環境。

工務局新工處回應，電線桿歪斜部分，已與台電開會討論扶正計畫，預計近日進場改善，至於水閘門部分，為農水署在施工計畫過程指定設置項目，後續會與農水署討論是否移至他處。

農水署則表示，該水閘門為控制灌溉功能所用，但因有礙行人通行安全，將盡速與施工單位會勘並辦理改善措施。