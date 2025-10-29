高雄 仁武焚化廠回饋設施 交通不便擬增公車站

高雄市仁武焚化廠附設回饋設施，被地方居民抱怨交通不便，不僅沒有大眾運輸站點，甚至連騎Ubike都沒有借還站點。（任義宇攝）

高雄市仁武焚化廠附設回饋設施，供仁武居民以優惠價格使用包含游泳池、桌球、羽球、籃球等各項運動場館，不過卻被民眾抱怨交通不便，不僅沒有大眾運輸站點，甚至連騎Ubike都沒有借還站點，民代29日建議應在交通安全為前提下，增加設施使用率。高雄市交通局回應，將研擬增加公車站點改善。

仁武焚化廠附設回饋設施位在焚化廠旁水管路三段上，根據高雄市環保局數據，該設施每次僅收費10元至40元費用，價格低廉，每日卻僅不到百人到此運動，使用率堪稱低下，該處雖附有停車場，卻遭抱怨沒有任何大眾運輸工具可抵達。

廣告 廣告

仁武市區居民抱怨，此處交通不便，沒有任何公車站點停靠，就連學生要騎乘Ubike前往，都苦無借還站點而作罷，既然是回饋設施，不應只有私人載具可前往，形同阻擋無法騎車、開車的民眾利用，有違設施建立初衷。

高雄市議員江瑞鴻昨日到回饋設施現場會勘後指出，該處距離社區較遠，應改善交通便利性、提升設施利用率，該處有數條義大客運路線經過，呼籲交通局協商客運業者增設停靠站，並於安全地點設置Ubike站，同時建議環保局可適度舉辦活動，促進回饋設施人潮、提升曝光度。

交通局表示，水管路三段有許多垃圾車、砂石車等大型車輛行經，屬於易肇事路段，加上回饋設施夜間沒有開放，考量使用者安全，不建議設置Ubike借還站點，後續將研擬，於周邊合適位置增加公車站點，讓民眾運動更便利。