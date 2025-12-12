高雄 任意餵野鴿 公園淪髒亂源

高雄市近期出現民眾在公園周邊及公共場域隨意餵養野鴿案例，造成環境髒亂，記者實地走訪王氏昆仲公園，確實發現有大量鴿群聚集覓食，且有人為餵食的痕跡。（洪浩軒攝）

高雄市近期出現多起民眾在公園及公共場域隨意餵養野鴿案例，造成環境髒亂，經多次勸阻也無用，引發居民及休憩民眾不滿，議員痛批，「公園不是動物園」，高市府應提出更積極的管理措施，維護公共環境衛生。對此，環保局表示，將派員加強巡檢稽查。

近期有多位民眾抱怨，包括高雄台塑王氏昆仲公園、高雄港旅運中心周邊空地等處出現零星餵鴿人士，他們會不定時在地上餵撒麵包屑、餅乾等食物，造成鴿群大量聚集，鴿子沒吃完的殘渣並未清理就留在原地，加上大量排泄物，對當地環境衛生造成嚴重影響。

李姓民眾表示，最近在台塑王氏昆仲公園運動時，經常看到有人任意餵養野鴿，導致鴿糞堆積散發異味，且會增加孩童與禽類接觸的機率，許多人都認為此舉已危害公共衛生。他們曾上前勸阻，雖然餵鴿人士隨即離去，但後續仍又回到原地餵撒食物，盼相關單位介入取締，維護公共場域的環境衛生。

記者實地走訪王氏昆仲公園及旅運中心周邊，確實發現有大量鴿群聚集覓食，地上還散落大量黃色及紫色疑似地瓜餅乾的食物，雖然沒有實際看見不法餵食行為，但很明顯發現有人餵食的痕跡。

高市議員李雅靜表示，民眾餵鴿看似出於善意，但反而容易讓鴿群缺乏覓食本能、數量失控，加上餵食後殘留的食物容易孳生老鼠、蟑螂等，導致更嚴重的環境衛生問題。但市府往往等到民怨累積、媒體關注後才開始稽查，因應能力明顯不足。「公園不是動物園」，市府應提出更積極的管理措施，包括固定巡查、設置禁止餵養告示及對屢勸不聽者依法開罰，才能真正改善問題。

對此，高市府環保局表示，任意在公共場域餵養鴿子造成環境髒亂，已違反《廢棄物清理法》，可對行為人處以1200元至6000元罰鍰，後續會派員加強巡檢稽查，避免類似情形發生，呼籲民眾切勿以身試法。