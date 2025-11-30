高雄「保護型自行車道」違停嚴重 交通局：增設交通桿

高雄市 / 綜合報導

為了讓自行車不與汽機車爭道，高雄市在三民區內車流量相當大的博愛一路路段，首創「保護型自行車道」，就是將快車道外側的一部分空間設置一道自行車道，機車與汽車格往路中挪移，讓自行車與人行道能有效分流，不過，卻也讓不少駕駛人，誤以為是臨停區而違停，甚至連公車都直接停在自行車道上，交通局表示，後續將會增設交通桿來做區隔。

自行車路上與汽機車爭道，或者直接騎上人行道，為此，高雄市就首創這樣一條，「保護型自行車道」，就是將快車道外側一部分空間，設置一道自行車道，汽機車格往路中挪移，讓自行車與人行道有效分流，就像這樣，自行車不用與其他人車爭道，可以放心騎車。

廣告 廣告

民眾林先生說：「比騎在馬路上安全。」然而卻也出現一些狀況，不少駕駛人誤認臨停區，因此就有不少車輛違停，甚至連公車也都停在，這條自行車道上，現場就有一位騎單車的阿伯被公車擋道。

民眾說：「你看現在這個阿伯，他就是沒辦法，他就被公車擋到，我剛剛騎腳踏車來的時候，也有碰到就是小客車停在這個腳踏車道上面。」}}}，轄區警局為此，也派員加強取締。

高雄三民一分局交通組組長李俊杰說：「於今年1月1日至11月止，博愛一路沿線自行車道違規停車共計取締276件，比去年同期比較增加176件。」

高雄市議員(無)張博洋說：「政策沒有好好地跟民眾溝通，而導致一個好的政策大打折扣。」這樣的「保護型自行車道」目前在高雄市三民區博愛一路，同盟路到熱河一路都已經設置，未來還會延長設置路段，後續也會進行改善。

高雄市交通局副局長劉建邦說：「後續將以交通桿等設施加強區隔，以利自行車停車，公車上下車使用者，都有更明確的使用的空間。」將增設交通桿來做區隔，避免車輛再違停，民眾也希望能夠加強宣導，讓「保護型自行車道」，能夠真正發揮分流功效。

原始連結







更多華視新聞報導

台南自行車賽出車禍 15歲少年遭車輛撞擊重傷

骨科名醫騎自行車追撞貨車 送醫搶救仍不治

訓練遭酒駕撞上！ 前自行車國手PO文批：酒駕是犯罪

