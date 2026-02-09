高雄 借錢鬧翻 男劫友240萬逃逸被逮

台鐵新左營站9日驚傳搶案！警方中午12時許獲報，有男子在站前北路遭搶走240萬元現金，隨即組成專案小組偵辦；事後調查，72歲游男與30歲傅男為認識多年的忘年之交，傅男向游男借錢，並相約車站外碰面，雙方卻在清點現金時起了爭執，傅男未經對方同意拿走大筆款項，警方獲報後循線逮人，訊後依《刑法》侵占罪嫌移送偵辦。

昨日中午12時許，左營警分局獲報轄內發生疑似搶劫案，且金額高達240萬元，警方不敢大意，立刻組成專案小組偵辦，經調閱監視器發現嫌疑人行蹤，案發2小時即迅速逮獲傅男到案，並帶返警局釐清案情。

據悉，傅男與游男相識多年，兩人疑有感情糾紛，去年5月游男將名下BMW自小客車無償借給傅男使用，但近日游有意用車，剛好傅男也開口向游商借240萬元，雙方約在車站前見面，結果傅拒絕還車，2人當場起了爭執，傅隨即拿走現金，並開著BMW揚長而去，游則氣到報警。

傅男昨日下午2時50分許在左營區翠華路與大中路匝道口遭警方圍捕，有目擊者指出，2輛警車趁紅燈堵住路口，員警下車後走向傅男車輛，並將人帶下車上銬。傅男淡定表示「錢放在車上」，全程配合警方。目擊者說，警方堵人時間算得剛剛好，過程宛如電影情節，但旁人看得卻是心驚膽顫，還好無人受傷。

警方在車上查獲240萬元現金，並查扣車鑰匙、手機等證物，雖然事後游男向警方表示，不會對傅男提告侵占罪，只要傅男返還車輛及現金即可，但警方指出，侵占罪屬非告訴乃論罪，全案仍依法移送橋頭地檢署偵辦。