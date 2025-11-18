高雄 假幣商詐欺 主嫌求刑20年

橋頭地檢署偵辦假幣商詐欺集團，查出主嫌楊秉燁、劉繕傑利用多個LINE假幣商帳號，以高於市價收購虛擬貨幣USDT為名，誘騙民眾轉幣，造成72人受害，詐騙不法所得逾新台幣6860萬元，橋檢近日依詐欺、洗錢防制等罪將全案15名成員起訴，並向法院求處楊、劉2名主嫌各20年徒刑。

橋檢表示，以楊秉燁、劉繕傑為首的詐團虛設多達9個假幣商LINE帳號，包括「亞洲區塊鏈加密資產」、「亞灣認證幣商」、「創造支付數位資產」等，成員向被害人聯繫，假稱以高於美元匯率約10％的價格收購USDT，再要求受害人將虛擬貨幣轉入指定匿名錢包，藉由層層移轉隱匿金流，使被害人難以追查。

廣告 廣告

檢方調查，詐團操作手法先由楊、劉以現金在網路購買USDT，再透過假幣商帳號出售給被害人，受害人取得泰達幣後，楊男再以投資名義要求將幣轉入特定虛擬錢包，交易一完成，詐團成員即消失，共72名民眾受騙，共詐得6860萬3523元。

檢方自3月12日指揮高市刑大展開搜索拘提，陸續將主嫌及車手、金流、帳號操作等15人帶回，並查扣鳥松區市價約3800萬元透天別墅、現金922萬元、保時捷電動跑車及名表、金飾等不法所得，楊秉燁、劉繕傑2人均裁准羈押。

全案經檢察官偵查終結，依《詐欺犯罪危害防制條例》指揮詐欺犯罪組織罪、三人以上共同透過網路詐欺取財罪，以及《洗錢防制法》一般洗錢罪等起訴15人。

橋檢指出，楊秉燁、劉繕傑掌控金流並招募車手，遭查獲仍辯稱是「正派幣商」，毫無悔意，因2人手法惡劣、致害重大，檢方請求法院從重量刑20年，其餘成員則建請量處6年以上徒刑。