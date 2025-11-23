高雄 假殉情被識破 判無期再賠481萬

高雄經營無菜單料理餐廳的李祈緯，趁前男友服用安眠藥後，在房間燒炭，造成對方一氧化碳中毒身亡，刑事部分判處無期徒刑定讞，男友父親另提民事求償，一、二審獲判賠償481萬。（本報資料照片）

高雄經營無菜單料理餐廳的李祈緯，因不滿同居的林姓男友提分手，趁對方服用安眠藥沉睡時，在房間燒炭，造成林男一氧化碳中毒身亡，事後還佯裝殉情、企圖誤導警方。李男在刑事部分判處無期徒刑定讞，男友父親另提民事求償，一審判應賠償481萬，李上訴後近日遭高雄高分院駁回，仍可上訴。

判決指出，李男在高雄開設無菜單餐廳，林男任直銷講師，兩人於民國111年同居於高雄市，後因個性不合常起爭執，林提出分手，李雖搬離卻心有不甘，同年8月6日晚間重返租屋處留宿，雙方再度發生爭吵。

隨後，林服用安眠藥後入睡，李則於下午2時許從餐廳取回2包木炭，燃放於臥室床邊，使臥室充滿一氧化碳，導致林中毒身亡，李確認林失去生命跡象後，服下安眠藥躺在客廳地板上，製造「共赴黃泉」假象。

直至與林一同經營直銷的表姊，因聯絡不上人而報警破門，才發現李昏睡在客廳、林已陳屍床上。警方原以為兩人殉情，李也辯稱共死，但檢警比對現場跡證，發現林並無輕生傾向，且李體內一氧化碳濃度僅23％，與林高達81％相差懸殊，認定是李單獨行凶。

法院依殺人罪判處李男無期徒刑定讞。林父並提起民事求償，要求賠償喪葬費、扶養費及精神慰撫金共557萬元，一審高雄地院判李須賠償481萬6067元，李不服上訴。高雄高分院審理認為，林父年長確有扶養必要，一審計算金額合理，且李男辯稱兩人「共死」說法，早遭刑事判決否定，難以推翻原審認定，遂駁回上訴，全案可再上訴。