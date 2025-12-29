高雄 先鋒路導盲磚 不友善視障者

雄市左營區先鋒路人行道導盲磚遭民眾發現鋪設方式錯誤，民代批評該處貼法毫無作用，反而容易對身障者產生誤導更危險。（任義宇攝）

導盲磚有助於引導視障者上路行走，但在高雄市左營區先鋒路人行道上，卻被發現每隔幾公尺，都遭貼上整條垂直於路面的「警示磚」，讓民眾納悶「這是導盲磚新貼法嗎？」民代批評毫無作用，反而容易對身障者產生誤導更危險。高市府回應，該處導盲磚確有不合理處，將研議改善。

有民眾在先鋒路一處社區旁人行道發現，此處導盲磚貼法有別一般平行路面的引導磚，而是在每隔數十公尺就貼上一排垂直路面的警示磚，納悶上網發問「這是導盲磚新貼法嗎？」，暗酸比起導盲功能，該貼法「比較像是防滑用」。

對此，先鋒路社區居民表示，雖暫時沒看到社區內有身障者行走，但也透露「這種鋪法真的沒看過」，不僅毫無引導效果，反倒造成輪椅、嬰兒車族群困擾；視障者則無奈表示，高雄的導盲磚「即使有也是亂鋪」，只能自立自強，透過導盲杖及自身經驗，才能在城市順利通行。

高雄市議員白喬茵指出，導盲磚鋪設攸關視障者安全，警示磚通常僅在接近路口處設置，用來提醒視障者進入可能存在危險區域，如此貼法不僅毫無作用，更可能誤導視障者產生危險，嘆高雄不僅導盲磚普及率嚴重不足，竟還出現如此顯著缺失，盼市府引以為鑑，重新評估各處導盲磚鋪設狀況，確保具備正確的引導與警示功能，讓高雄成為友善各族群的溫暖城市。

對此高雄市工務局回應，該處人行道為2023年由水利局所鋪設，經檢視後確有不合理之處，將研議改善，同時說明導盲磚鋪設應依照內政部市區道路及附屬工程設計規範辦理，確保視障者能透過鞋底或導盲杖辨識，藉此在道路上辨識馬路位置與方向。