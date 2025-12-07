高雄 全市最高齡化 田寮陷老老照顧

高雄市田寮區是全高雄「最老」的行政區，不少長輩每天都會去社區發展協會活動。田寮崇德社區發展協會理事長黃秀美（左）指出，人口老化問題加劇，協會人力明顯不足。（紀爰攝）

根據高市民政局最新統計資料顯示，田寮區總人口約6000多人，而65歲以上長者達2000多人，是高雄「最老」的行政區，扶老比也最高。不少長輩每天都會到社區發展協會參與各式活動，但協會的工作人員年紀愈來愈大，又無年輕人接手，導致長期面臨人力不足問題，地方盼解套。對此，田寮區公所表示，將研擬推動旅遊觀光、智慧交通，吸引青年夥伴加入，帶動田寮地區發展。

田寮區山巒環繞，景致清幽，天然景觀資源豐富，有如高雄的後花園，當地居民都讚許田寮是個養老的好地方。但隨著人口老化逐年加劇，愈來愈多「老人照顧老人」的情況發生，為了關懷長輩，各社區發展協會鼓勵銀髮族多外出，到協會參與活動、唱卡拉OK，不僅能促進長輩身心健康，也達到活絡社區互動的目的。

廣告 廣告

不過，協會也因老化問題，面臨人力吃緊的困境。田寮崇德社區發展協會理事長黃秀美指出，以她們協會為例，只有她和另名社工師屬於全職，其他人都是彈性工時的志工，每周一到五要陪伴20多名長輩活動，假日還要去家庭訪視、送物資，幾乎全年無休，而她已經這樣18年，從年輕做到老，自己都成了高齡長輩，她也感嘆沒有年輕人願意留在偏鄉，更何況是投入偏鄉的社福工作。

黃秀美長期觀察發現，少數留在田寮區工作的年輕人，大多從事餐飲業、畜牧業，像是觀光景點土雞城，就有很多是二代甚至三代接手經營，她認為，商機很重要，田寮區資源豐富，地方政府也願意投入預算，在這樣的基礎下，如何吸引年輕世代在偏鄉注入人力才是關鍵。

田寮區公所近期也積極研擬推動地區發展計畫，並提出三大推動方向，包括建立田寮旅遊與產業基本資料庫、導入智慧觀光與智慧交通，以及打造「田寮青年創業行動隊」計畫。田寮區長梅兆平說，田寮擁有獨特的月世界泥岩景觀、農村文化與多元的在地產業，他將努力集結區公所、社區、商家、學校與青年，一起讓田寮的資源被看見、被使用、被放大，藉此吸引青年到當地發展。