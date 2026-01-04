高雄 剝削少女皮肉錢 惡徒遭重判

高雄1名17歲少女先因求職陷阱欠下10萬元債務，後又遭人誘騙下海賣淫，更慘的是還遭店主、淫媒與馬夫層層抽成剝削，於是報警求助，法院一、二審均依《兒童及少年性剝削防制條例》判處3人重刑。（本報資料照片）

高雄市1名17歲少女因掉入求職陷阱欠下10萬元債務，不敢讓家人知道的情況下，上網尋求協助，未料，卻遭陳姓馬夫盯上，宣稱能幫忙介紹工作，隨後夥同另名陳姓淫媒與SPA店林姓負責人引誘少女下海接客並抽佣牟利。全案經少女報警曝光，橋頭地院審理後，依《兒童及少年性剝削防制條例》判處主嫌等人4年至3年10月不等徒刑，陳姓馬夫與林姓店主不服上訴遭高雄高分院駁回，全案仍可上訴。

判決指出，陳姓馬夫經由網路得知，少女因求職遭遇詐騙，導致帳戶被當作洗錢工具，背負約10萬元的賠償債務，於是以到飲料店打工為由引誘少女出面，隨後將她直接載往SPA按摩店，陳男、淫媒與店主3人對少女聲稱，未成年無法借錢，若想快點賺錢還債，必須考慮從事性交易。

過程中林姓店主還惺惺作態表示，少女仍是處女拒絕她下海，讓陳姓淫媒藉機以1萬元為代價，連哄帶騙對少女執行「破處」；隔日林男也支付4000元與少女發生性行為；隨後少女被帶往按摩店及汽車旅館接客，1天內連續與4名男客完成性交易；少女隨後發現，自己賣命接客共進帳1萬5000元，卻還遭淫媒、馬夫及負責人多重抽佣剝削，憤而向警方報案求助。

法官審理後認為，被告等人集體剝削未成年少女，橋頭地院一審判處陳姓淫媒4年徒刑，併科罰金8萬元，未上訴已定讞。林姓店主與陳姓馬夫均判處3年10月徒刑併科罰金，2人不服判決提出上訴，遭高雄高分院駁回，維持原判，林男併科罰金10萬元，陳男併科罰金8萬元，全案仍可上訴。