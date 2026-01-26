高雄 勞工局挨批消極 預算遭暫擱

高雄市議會26日審查勞工局「罰金罰鍰」6760萬元歲入預算時，因長春集團旗下信昌化工林園廠傳出大規模裁撤、逾百名員工生計受損，多名議員直指勞工局態度消極、未站在勞工這一邊，要求「硬起來」，最終議會決議暫時擱置該筆預算，要求提出具體作為。

高市議員邱于軒指出，信昌化工原有180多名員工，目前僅剩約5、60人，業者在極短時間內要求員工表態，選擇優離或優退，所謂轉職方案卻是調往苗栗廠，僅補貼高鐵票並設3個月試用期。對長期在高雄成家立業、背負房貸與扶養壓力的勞工而言，形同沒有退路。

邱于軒直言，高雄不是只有台積電，城市產業結構以石化、金屬加工、造船為主，若勞工局對長春集團的作法視而不見，恐引發其他業者仿效，形成連鎖裁員的「石化寒冬」。她更轉述基層員工說法，稱「副局長進場後，約談與解雇反而變多」，質疑主管機關是否反而協助業者踩在法律灰色地帶。

對此，勞工局長江健興回應，市府去年底已掌握產線停工狀況並入場了解，昨日再派員前往長春集團旗下9個事業單位全面稽查，強調並未教導業者規避法令，而是釐清是否涉及大量解雇。

江健興指出，若企業提供優於《勞基法》的條件，且屬勞工自願，依勞動部解釋函未必構成違法，但若實質上沒有選擇，將依法處理，並坦言確實有模糊空間，預計這周將與工會幹部對談釐清。

高市議員李雅靜則痛批，局長連大量解雇的法定要件都說不清楚，卻一再把責任推給工會，「那勞工局扮演的角色是什麼？」整起事件中看不到勞工局實質協助，議會也不會在此情況下輕放預算，最終該預算暫時擱置，擇日再審。