高雄 印偽鈔辯庫錢 禮儀師囚5年半

高雄一名從事殯葬業的施姓男子，被查出在貨櫃屋內製作千元偽鈔，竟狡辯是要燒給往生者到「陰間銀行」使用，一、二審法官均不予採信，判處重刑5年6月，施男不死心再上訴最高法院仍遭駁回，全案定讞。（本報資料照片）

高雄一名從事殯葬業的施姓男子，被查出在貨櫃屋內製作千元偽鈔，欲兜售給詐欺集團換取真鈔，警方破獲時查扣成品與半成品鈔票數十張，他還嘴硬強辯是要燒給陰間使用，為求逼真才用彩色影印；一、二審法官皆不採信他的鬼話，判刑5年6月，施男不服上訴，遭最高法院駁回，維持原判定讞，將入監執行。

警方調查，民國111年間，施男在美濃區一處貨櫃屋，利用多功能印表機掃描千元真鈔，再以電腦存檔、彩色輸出，並以指甲油填塗亮光物質、反光紙製作金屬亮光膜等方式偽造，準備與詐團交易換取真鈔。警方接獲情資前往查緝，現場共查獲8張千元偽鈔成品，以及18張半成品。

廣告 廣告

施男到案後辯稱，自己經營禮儀公司，印製鈔票只是要給印刷廠參考，之後會將「中央銀行」改成「陰間銀行」，可以燒給亡者在陰間使用；現場製作的假鈔是作為殯葬用品展示。他的委任律師也強調，扣案偽鈔與真鈔有不少差異。然而法官調閱鑑定報告與證人供述，認為施男刻意以真鈔為樣本，投入時間與成本製作，完成度足以混淆一般人，若只是殯葬用途，市面上本就能輕易買到價格低廉的冥紙，不需自行投入高成本製作。

審理過程中，法院發現施男有詐欺、傷害、毀損、放火等多項前科，且否認犯行、犯後態度不佳，加上製偽鈔造成社會危害重大，橋頭地院因此依偽造幣券罪，判處5年6月徒刑。施男不服上訴，但二審高雄高分院與最高法院都維持原判、駁回上訴，此案定讞，施男即將入監服刑。