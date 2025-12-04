高雄 原民3區長拚連任 桃源最激烈

高雄市原住民區長選舉將於115年九合一大選日舉行，目前茂林、那瑪夏與桃源3區的選情逐漸明朗，各區現任區長均計畫爭取連任，但面臨的挑戰與地方支持基礎不同，其中以桃源區競爭最為激烈。

茂林區現任區長駱韋志曾於107年參選區長，但當時敗給國民黨提名的宋能正，111年駱韋志再度參選並勝出，正式接任區長。他任內積極推動地方建設，與區民代表及青年族群保持良好互動，建立穩定的地方支持基礎，明年連任之路，尚未傳出明確競爭對手，但地方人士表示，一名曾任地方首長的知名人士不排除參選。

地方代表指出，駱韋志在茂林區地緣深厚，獲得不少家族支持，也能接納區民代表意見，逐步取得青年族群認同，若有挑戰者出現，他還是具有一定競爭優勢。

那瑪夏區107年曾有5人角逐區長，最終由白樣．伊斯里鍛勝選，後因貪汙案下台，由孔賢傑代理區長，111年孔賢傑參選並以高票勝出。地方人士指出，孔賢傑任內爭取多項建設與經費，與區民代表保持良好互動，選民期待政策延續，明年孔賢傑也將爭取連任，目前尚未傳出競爭者。

相較上述兩區目前尚未傳出競爭者，桃源區現任區長杜司偉明年選舉則面臨激烈挑戰，上屆僅以微小差距落敗的張志誠計畫再度參選，前議員貝雅夫也有意角逐，在北部原民單位任公職的陳德福也準備返鄉投入選舉，桃源區選戰氣氛逐步升溫，競爭態勢明顯。

地方政壇人士指出，桃源區選舉高度依賴家族與派系力量，主要大家族包括謝家、陳家及吳家，張志誠來自張家，貝雅夫屬謝家系統，陳德福屬陳家，現任杜司偉則來自吳家，各家族間的角力使桃源選情呈現白熱化。

整體而言，茂林與那瑪夏選民多著眼現任區長施政表現與建設延續，桃源區則更重視家族派系與候選人背景；地方人士指出，區長人選牽動資源與生活品質，隨著檯面人物逐一明朗，山區選情也開始升溫。