高雄、台南初選下週生死戰！民進黨下禁令

▲台南市長初選誰出線，民進黨下週將執行民調。（圖／民進黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨布局2026縣市長選舉，嘉義縣、台南市、高雄市被列為初選區，將在12日至17日進行電話民調。對此，民進黨秘書長徐國勇今（7）日在中執會上提醒，參加初選的同志，自1月9日起就不得參加媒體露出、買廣告或置入性新聞或自行發佈民調，而在黨中央執行民調期間，亦不得自行委託其他機構進行民調。

民進黨下午舉行中執會，據與會人士轉述，徐國勇在黨務報告時，針對2026選舉提醒兩件事。第一，有志參選的黨公職，務必如期繳交黨職分攤金及黨費，才符合參選資格。

再來，徐國勇提醒，參選台南市長、高雄市長、嘉義縣長的同志，自1月9日的凌晨0點0分開始，不得參加電視、電台、平面、網路媒體等露出、不可以在第四台或者是地方的有線台買蓋台廣告、不能在新聞台購買置入性的新聞，並不行自行發布民調；此外，在預定執行民調的期間，不能自行委託其他機構進行民調。

2026縣市長選舉，民進黨將嘉義縣、台南市、高雄市列為初選區，參選嘉義縣長初選者，包括立委蔡易餘、議員黃榮利；台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；高雄市長初選者，有立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

