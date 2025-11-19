高雄、台南參選人到齊！陳亭妃突現身「同框林俊憲」 疾呼重修財劃法

11位民進黨籍高屏立疾呼立院重修財劃法，避免重北輕南持續擴大。楊亞璇攝



藍白上週再修財劃法，行政院長卓榮泰宣布「全面迎戰」，民進黨立委賴瑞隆今天上午（11/19）舉行「藍白財劃法重北輕南 違憲不公必須重修」記者會，11位南高屏立疾呼立院重修財劃法，避免重北輕南持續擴大。民進黨高雄市長、台南市長擬參選人全員到齊，連原本未列在出席名單的綠委陳亭妃都現身，引起關注。

賴瑞隆今天上午（11/19）9點半舉行「藍白財劃法重北輕南 違憲不公必須重修」記者會，綠委李昆澤、林岱樺、林俊憲、邱議瑩、徐富癸、許智傑、郭國文、賴惠員、鍾佳濱、陳亭妃出席。11位南高屏立委舉起標語呼籲：「藍白財劃法重北輕南、違憲不公、必須重修」。

有意參選高雄市長的邱議瑩（左起）、賴瑞隆、許智傑、林岱樺在財劃法記者會合體。楊亞璇攝

賴瑞隆表示，兩次重修財劃法對台南、高雄、屏東不公平，台北增加400多億，高雄實質損失200多億，是重北輕南的修法，絕不接受、絕不支持，要求就土地面積、老年人口、農業、環境貢獻等調整計算公式，也點名藍營高雄市長擬參選人柯志恩出來道歉，重修財劃法。

郭國文呼籲，藍白應該積極採取對話態度，不要再繼續採取對立態度，應該將財劃法作為朝野對話的開始，否則只會逼著行政部門採取行政抵抗權。

由於陳亭妃未列在原本的出席名單，引發關注。媒體詢問陳亭妃是否不請自來，林俊憲指出，賴瑞隆邀請的是南部的立委，南部立委覺得財劃法不好、不公平都可以來參加，認為財劃法惡修，不應該執行，當然都可以站出來。至於有被迫同框的感覺嗎？他說，南部立委大家都應該反對。針對陳亭妃稱勝選會第一個拜訪林俊憲，林俊憲回應，「我勝選也會拜訪她，那你要先能勝選啊！對不對！」

民進黨立委陳亭妃舉行「台南是家，讓我們全家總動員，家中寶貝齊聚一堂」記者會。楊亞璇攝

陳亭妃今早原訂9點半舉行「台南是家，讓我們全家總動員，家中寶貝齊聚一堂」記者會，與財劃法記者會時間相同，陳亭妃臨時通知因有毛小孩加入，記者會晚10分鐘開始，並出席財劃法記者會。

陳亭妃表示，自己有受邀，原先與自己的記者會「衝堂」，因為剛好在等毛小孩，也有先與賴瑞隆打過招呼。

