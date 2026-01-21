高雄、台南市長選戰 看好誰當選？最新網路投票結果驚人

2026年南二都選舉，兩黨提名人確定。高雄市長部分，由國民黨柯志恩對決民進黨賴瑞隆；至於台南市長之戰︰國民黨謝龍介對上民進黨陳亭妃。入口網站《Yahoo奇摩》針對「 2026年高雄市長選舉，你看好誰當選？」進行網路投票，截至今天(21日)晚上，73.4%的網友看好國民黨柯志恩。台南之戰，62.4%的網友看好國民黨謝龍介。

入口網站《Yahoo奇摩》19日起針對「2026年高雄市長選舉，你看好誰當選？」進行網路投票，截至今天(21日)晚上7點，已有11500人參與投票，目前網路投票仍在進行中，73.4%的網友看好柯志恩(國民黨)；16.9%的網友看好賴瑞隆(民進黨)；1.9%選「其他」；7.8%不知道/沒意見。

另外，該網路投票也詢問「2026年台南市長選舉，你看好誰當選？」62.4%的網友看好謝龍介(國民黨)；29.6%的網友看好陳亭妃(民進黨)；1.4%選「其他」；6.6%不知道/沒意見。

民進黨今天舉行中執會提名嘉義縣蔡易餘、台南市陳亭妃、高雄市賴瑞隆參選縣市長。總統賴清德致詞時指出，中執會通過3個縣市長候選人，高雄市、台南市跟嘉義縣，都是民進黨執政縣市，3位現任縣市長都兩屆任滿，執政成績斐然，深受民眾肯定，民進黨提名3位縣市長候選人有共同特點。

