高雄、台南皆爆今年首例登革熱！印尼台商返國過年 發燒痠痛住院中

高雄市出現今年首例登革熱境外移入病例！一名長期在印尼工作的50多歲本國籍男性，於2月3日返國準備與家人共度農曆春節，因身體持續不適於隔日就醫，經抽血檢驗後在5日PCR陽性確診登革熱，目前正住院治療中。台南市也同樣出現首例登革熱境外移入病例，個案是越南籍女子，1月31日從高雄小港機場入境後發病。

高雄市出現今年首例登革熱境外移入病例，是一位印尼台商。（圖／高雄市衛生局）

高雄個案早在1月31日於印尼時就出現發燒、肌肉痠痛等症狀，當時曾自行服用感冒藥。衛生局指出，個案返國後因身體仍感不適，4日就醫時登革熱NS1快篩呈陽性反應，隔日PCR檢驗確認陽性。

台南市今年首例登革熱境外移入病例，個案是關廟區40多歲越南籍女子，1月31日從高雄小港機場入境，2月2日出現發燒、肌肉痛、咳嗽及流鼻水等症狀，2月4日看診快篩通報，2月5日實驗室檢驗陽性確診。

疾病管制署統計資料顯示，截至5日為止，今年全國登革熱境外移入個案共9例，感染地主要集中在東南亞國家。美洲地區登革熱及屈公病疫情持續延燒，而柬埔寨、孟加拉、印度、泰國、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼、馬來西亞、寮國、新加坡、越南及中國等鄰近國家，則持續有登革熱病例發生。

台南市出現今年首例登革熱境外移入病例，個案是 越南籍女子，1月31日從高雄小港機場入境後發病。（圖/台南市政府提供）

衛生局提醒，寒假及春節連假期間前往疫區旅遊，建議穿著淺色長袖衣物、使用防蟲藥劑，旅宿處應留意紗窗、門等防蚊設施。為避免境外登革熱病毒進入社區造成擴散風險，衛生局持續執行「決戰境外」防疫策略。

入境時若出現發燒、頭痛、肌肉骨骼痠痛等登革熱疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員並配合抽血、疫調，完成NS1快篩採檢者可獲得500元禮券。入境發燒配合採檢NS1快篩陰性者，若同意入住指定醫院至PCR檢驗結果確認，可獲禮券1000元，住院期間費用免費(不含伙食費及自費病房費)，機場至指定醫院計程車費用則核實支付，確診另獲2500元通報獎金。

