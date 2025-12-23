高雄、台南直飛熊本！台灣虎航今首航 日本噴水禮狂歡迎賓

記者柯美儀／台北報導

台灣虎航今（23）日於南台灣一口氣開航高雄-熊本、台南-熊本兩條新航線，而熊本不僅是台灣虎航飛航日本的第23條航線，台南-熊本更是台灣虎航首度從台南出發的國際航線。高雄-熊本與台南-熊本航線開航初期，每週均營運2班，隨著這兩條航線的加入，台灣虎航由高雄出發的日本航點已達9條，連同台南出發的航網延伸，將全面強化南台灣旅客赴日旅遊與商務往來的便利性。

台灣虎航董事長黃世惠今日受邀搭乘高雄-熊本首航班前往熊本機場參與首航儀式，班機抵達後，由熊本縣知事木村敬及超人氣熊本熊率領當地代表親自迎接，並於阿蘇熊本機場舉辦盛大的首航儀式。

高雄國際機場特別安排灑水儀式。（圖／台灣虎航提供）

緊接著於下午登場的台南-熊本首航，則在台南機場舉行了隆重的啟動儀式，現場邀請近百位長官貴賓共襄盛舉；其中，台灣虎航商務長許致遠也代表台灣虎航前往參加，並與交通部民用航空局局長何淑萍、台南市市長黃偉哲等貴賓進行啟動儀式，共同見證台南新航線的啟航。儀式結束後，台南市政府也率領代表考察團搭機前往熊本展開深度的城市交流與推廣。

阿蘇雄本機場特別安排灑水儀式，為新航線祈福。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航董事長黃世惠表示，這不僅是台灣虎航對南台灣旅運市場的重視，更是台灣虎航首度將航點布局延伸至台南，正式開拓台南首條直飛航線，具有極為重要的里程碑意義。透過這次雙航線的佈局，除了能大幅縮短南台灣與九州之間的距離，更提供了「高雄、台南」雙點進出的彈性選擇；再者，台積電在台南、高雄和熊本都有設廠，此航線的開通，更串聯起台日半導體科技走廊，為產業合作與交流開啟全新篇章。當然，也期盼能吸引更多日籍旅客到台南與高雄，感受深厚的南台灣文化底蘊，進一步深化台日兩地的情感與觀光交流。

超人氣熊本熊親自迎接首航旅客。（圖／台灣虎航提供）

為了慶祝雙航線首航，所有搭乘台灣出發的首航航班的旅客，皆可獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，為旅程送上滿滿的期待與祝福。此外，台灣虎航的熊本航線也特別與「辦桌界南霸天」的阿勇家合作，推出全新機上餐「阿勇家-東坡肉」，精選其招牌的東坡肉料理，肉質綿密、口感香甜，搭配白飯享用不僅滋味絕頂更呈現出濃濃的台灣味，每班限量供應，想品嚐的旅客務必得搶先於官網上預訂。

