高雄、台南都要變天了？破2萬人網路票選結果出爐

2026大選南二都選情備受關注，台南由國民黨謝龍介對上民進黨陳亭妃；高雄則由國民黨柯志恩對決民進黨賴瑞隆。根據入口網站最新網路民調，接近2.2萬人參與投票，有66.1%的網友看好柯志恩勝出；台南方面，則有56.2%的網友看好謝龍介擊敗陳亭妃。

國民黨立委柯志恩力拚高雄市長。（資料圖／中天新聞）

入口網站《Yahoo奇摩》19日至23日，針對「2026年高雄市長選舉，你看好誰當選？」進行網路投票，總計已有2萬1600人參與投票，結果顯示，66.1%的網友看好柯志恩；16.8%看好賴瑞隆；2.5%選「其他」；14.6%不知道/沒意見。

廣告 廣告

56.2%網友看好謝龍介贏下台南市長選戰。（資料圖／中天新聞）

另外，該網路投票也詢問「2026年台南市長選舉，你看好誰當選？」56.2%的網友看好謝龍介；29.2%的網友看好陳亭妃(民進黨)；2.0%選「其他」；12.6%不知道/沒意見。

雖然這份網路民調國民黨南二都推出的候選人都握有過半看好度，不過值得注意的是，投票的網友有52.0%來自台北；15.8%來自中部地區；僅有28.3%來自南部地區。

延伸閱讀

萊爾富開獎了！北投門市誕生第三位「台積電股票」得主

立百病毒致死率近6成 防疫股全面噴發 這檔「題材對了」狂飆32％

台股再創新高！指數漲超過300點飆至32700點 台積電飆1800天價